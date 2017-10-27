В Алматы средства дольщиков разрешено привлекать к строительству только 11 объектов

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В Алматы средства дольщиков разрешено привлекать к строительству только 11 объектов26.10.2017
Экономика  10:03

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В Алматы озвучили список строящихся объектов, к строительству которых разрешено привлекать средства дольщиков, передает Kazakhstan Today.

По данным городской прокуратуры, таких объектов в Алматы всего 11.

Чтобы получить право на привлечение средств дольщиков, строительные компании должны получить на это разрешение акимата и гарантии строительства специальным Фондом.

"При наличии разрешения заключается исключительно типовой договор долевого участия в жилищном строительстве. Заключение любых других сделок считается незаконным. Граждане имеют право требовать от застройщиков разрешительные документы, дающие право привлекать их средства", - отметили в прокуратуре.


По данным ведомства, в настоящее время необходимые разрешительные документы есть у застройщиков 11 жилых объектов, расположенных по следующим адресам:

1. Алматы, Бостандыкский район, улица Егизбаева 7 "А", пятна 9,10. Застройщик: ТОО "Мереке Сервис НС", уполномоченная компания: ТОО "AstanaRealityPlus";

2. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 20. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

3. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 21. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

4. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 22. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

5. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, переулок 6, участок 25. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Градстройинвест";

6. Алматы, Медеуский район, квадрат улиц: Айтеке би, Казыбек би, Барибаева и Каирбекова. Застройщик: ТОО "Concrete Engineering Company", уполномоченная компания: ТОО "Alan Reality";

7. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 27. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

8. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 28. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

9. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 29. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

10. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица 1, участок 43, пятно 38. Застройщик: ТОО "Корпорация Базис-А", уполномоченная компания: ТОО "Строй Комфорт Девелопмент";

11. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, западнее улицы Хусаинова. Застройщик: ТОО "AST Partners", уполномоченная компания: ТОО "AST Investment Group".
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