В Алматы стартует очередной Инновационный конгресс на тему технологического предпринимательства

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматы 28 ноября пройдут XII Инновационный Конгресс и Выставка инновационных проектов, передает Kazakhstan Today.

На конгрессе и выставке, которые проводятся в Казахстане ежегодно, обсуждаются ключевые тематики инновационного и технологического развития. В этом году тема Конгресса определена как "Развитие технологического предпринимательства", сообщили в пресс-службе Национального агентства по технологическому развитию (НАТР).

Ожидается, что в Конгрессе примут участие более 500 ведущих зарубежных и казахстанских экспертов, в том числе государственные деятели, инвесторы, консультанты, представители бизнес-сообществ в сферах трансфера технологий, элементов Индустрии 4.0 и интернет-вещей, бизнес-инкубирования, block-chain. При этом участники будут иметь возмодность для проведения деловых встреч на площадке Конгресса.

Вместе с тем в рамках Выставки инновационных проектов будут представлены передовые технологии, применяемые в реальном секторе экономики, рассказали в НАТР.

Кроме того, на мероприятиях будут отмечены наиболее активные компании в инновационной деятельности.

Ознакомиться с программой и пройти регистрацию можно на официальном сайте Конгресса https://innovationcongress.kz/ . С вопросами можно обратиться по телефонам: 87172 571 014 (внутренний 235), email: info@innovationcongress.kz.

Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР) создано для содействия в обеспечении координации процессов инновационного развития и предоставления мер государственной поддержки. НАТР входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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