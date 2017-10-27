В Алматы стартует очередной Инновационный конгресс на тему технологического предпринимательства

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 октября 2017
  • 17
  • :
  • 59
Все области
18º Переменная облачность
днем 19º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

В Алматы стартует очередной Инновационный конгресс на тему технологического предпринимательства27.10.2017
Экономика  14:45

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматы 28 ноября пройдут XII Инновационный Конгресс и Выставка инновационных проектов, передает Kazakhstan Today.

На конгрессе и выставке, которые проводятся в Казахстане ежегодно, обсуждаются ключевые тематики инновационного и технологического развития. В этом году тема Конгресса определена как "Развитие технологического предпринимательства", сообщили в пресс-службе Национального агентства по технологическому развитию (НАТР).

Ожидается, что в Конгрессе примут участие более 500 ведущих зарубежных и казахстанских экспертов, в том числе государственные деятели, инвесторы, консультанты, представители бизнес-сообществ в сферах трансфера технологий, элементов Индустрии 4.0 и интернет-вещей, бизнес-инкубирования, block-chain. При этом участники будут иметь возмодность для проведения деловых встреч на площадке Конгресса.

Вместе с тем в рамках Выставки инновационных проектов будут представлены передовые технологии, применяемые в реальном секторе экономики, рассказали в НАТР.

Кроме того, на мероприятиях будут отмечены наиболее активные компании в инновационной деятельности.

Ознакомиться с программой и пройти регистрацию можно на официальном сайте Конгресса https://innovationcongress.kz/. С вопросами можно обратиться по телефонам: 87172 571 014 (внутренний 235), email: info@innovationcongress.kz.

Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР) создано для содействия в обеспечении координации процессов инновационного развития и предоставления мер государственной поддержки. НАТР входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Просмотров: 2061
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
27.10.2017   15:47
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,40 тенге за доллар
27.10.2017   14:45
В Алматы стартует очередной Инновационный конгресс на тему технологического предпринимательства
27.10.2017   11:29
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 334,17 тенге за доллар
26.10.2017   15:47
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 333,87 тенге за доллар
26.10.2017   15:14
Павлодарский НПЗ в течение трех дней выйдет на полную мощность
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today