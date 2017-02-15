Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 39
Все области
-6º Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В Алматы в 2018 году планируется открытие гипермаркета французского ритейлера Leroy Merlin15.02.2017
Экономика  16:59

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в 2018 году планируется открытие первого в Казахстане гипермаркета французского ритейлера Leroy Merlin, сообщили в пресс-службе акима города.

"150 алматинских товаропроизводителей намерены выставить свою продукцию на полки первого в Казахстане гипермаркета французского ритейлера Leroy Merlin, который будет открыт в 2018 году", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в акимате, представители Leroy Merlin прибыли в Алматы, чтобы рассказать производителям об условиях сотрудничества, провести В2В-встречи и мастер-класс по приведению продукции в соответствие с требованиями Leroy Merlin.

Компания специализируется на продаже товаров по пяти категориям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Выход транснациональной компании на рынок Алматы привлек прямые иностранные инвестиции, позволит развить производство в городе и увеличить объем продаж местных производителей, заключили в пресс-службе.
Просмотров: 2920
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
15.02.2017   21:29
В Казахстане в январе объем строительных работ вырос на 7,1%
15.02.2017   21:19
Сельхозпроизводство в Казахстане в январе выросло на 1%
15.02.2017   21:05
В Казахстане объем розничной торговли в январе вырос на 3,5%
15.02.2017   20:52
В Казахстане в январе производство электроэнергии выросло на 6,3%
15.02.2017   20:31
"Тенгизшевройл" в 2016 году добыла 27,56 млн тонн сырой нефти
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика