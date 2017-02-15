Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в 2018 году планируется открытие первого в Казахстане гипермаркета французского ритейлера Leroy Merlin, сообщили в пресс-службе акима города.

"150 алматинских товаропроизводителей намерены выставить свою продукцию на полки первого в Казахстане гипермаркета французского ритейлера Leroy Merlin, который будет открыт в 2018 году", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в акимате, представители Leroy Merlin прибыли в Алматы, чтобы рассказать производителям об условиях сотрудничества, провести В2В-встречи и мастер-класс по приведению продукции в соответствие с требованиями Leroy Merlin.

Компания специализируется на продаже товаров по пяти категориям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Выход транснациональной компании на рынок Алматы привлек прямые иностранные инвестиции, позволит развить производство в городе и увеличить объем продаж местных производителей, заключили в пресс-службе.

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