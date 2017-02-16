В Алматы впервые запущен рынок с официальными налогами и рабочими местами

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - 17 февраля в Алматы состоится официальное открытие первого в Алматы оптово-распределительного центра (ОРЦ) "Mizam", информирует пресс-служба акима города.
ОРЦ "Mizam" - первый реальный пример трансформации городских базаров "оптовка-барахолка" в цивилизованный рынок с официальными налогами и рабочими местами, передает Kazakhstan Today.
Новый проект по реализации продовольственных товаров основан на опыте работы зарубежных стран, в частности, всемирно известного французского рынка "Ранжис". Одной из концепций "Mizam" является работа с прямыми поставщиками, что позволит исключить этап посредничества и как следствие, значительно снизить цены на товары.
ОРЦ "Mizam" реализован на основе государственно-частного партнерства и построен полностью за счет частных инвестиций. Стоимость проекта составляет 3,1 млрд тенге с созданием до 2 тыс. рабочих мест.
Уже сегодня заключено 34 договора с сельхозпроизводителями на поставку продукции. Во время торжественного открытия будет подписан трехсторонний меморандум с ОРЦ "Mizam", АО "UzAgroTrade" и Управлением сельского хозяйства и ветеринарии Алматы, также на базе ОРЦ планируется открытие торгового дома UzAgroTrade.
ОРЦ "Mizam" расположен на улице Северное кольцо, 28 и состоит из трех крытых торговых комплексов.
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