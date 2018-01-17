В Алматы запустят производство скотча, замороженного теста и медизделий

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В Алматы запустят производство скотча, замороженного теста и продукции медназначения, передает Kazakhstan Today.

"В Индустриальной зоне Алматы (ИЗА) планируется запуск 12 новых производств в 2018 году. Проекты относятся к сфере машиностроения, стройиндустрии, фармацевтики, пищевой и химической промышленности. Таким образом, в городе начнут производить скотч, замороженное тесто, кабель, продукцию медназначения, полимерные изделия и другое", - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

По информации ведомства, на территории промзоны также завершат строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей и завода по обработке природного камня.

"Алматинский производитель замороженного теста ТОО "GROUP NAK 8" будет выпускать 60 наименований заготовок для последующей выпечки хлеба, булочек, пирожков, маффинов, печенья и другого. Планируется, что завод будет производить 2 тыс. килограммов замороженной продукции в сутки. Предприятие намерено реализовывать полуфабрикаты в кафе, рестораны и гостиницы города. Кроме того, фармацевтическая компания ТОО "Алмерек" будет производить изделия медицинского назначения, среди которых пробирки, шпатели, гинекологические зеркала и другое. Строительство завода на территории ИЗА позволит предприятию расширить производственную площадь в 3 раза", - рассказали в управлении.

При этом в ведомстве отметили, что в ИЗА ведут строительство заводов и транснациональные компании.

"У нас представлены проекты с участием японского и китайского капитала. К примеру, передислокацию и расширение производства проводит предприятие по выпуску инженерных систем безопасности ТОО "Tokyo Rope Almaty", а компания Asia Steel Pipe Company ведет строительство завода по производству стальных труб большого диаметра. Инвестиции японской компании для запуска завода, который расположится на 4 гектарах в Индустриальной зоне, составят порядка 3,6 млрд тенге. Для Asia Steel Pipe Company выделено 17,6 гектара земельного участка с размером инвестиций в 33 млрд тенге", - рассказал директор ТОО "Индустриальная зона Алматы" Адиль Бурлибаев.

По его словам, резиденты находят ИЗА наиболее выгодным предложением благодаря возможности получения участка земли с готовой инфраструктурой. Резидент может арендовать участок до 3 лет, выкупить его в собственность или получить участок в качестве натурного гранта, то есть бесплатно.

Он также сообщил, что запуск предприятий позволит создать порядка 5 тыс. рабочих мест, произведенную продукцию будут сбывать на внутреннем рынке, что частично решит вопрос импортозамещения. Также большинство предприятий экспортоориентированы, поставка товаров будет осуществляться в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Цель такого масштабного проекта - вынос промышленных предприятий за пределы города в рамках алматинской агломерации. В будущем это снизит транспортную нагрузку в центральных районах города и улучшит экологическую обстановку города", - заключил Бурлибаев.

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