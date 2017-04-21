Талдыкорган. 21 апреля. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов накануне в ходе рабочей поездки в Аксуский район ознакомился с ходом подготовительных работ по запуску Аксуского сахарного завода, сообщила пресс-служба акима.

По информации пресс-службы, Баталов посетил свекловичные поля крестьянского хозяйства "Алихан". В настоящее время здесь одновременно ведутся четыре вида работ: разрыхление почвы, посев семян, внесение гербицидов и присыпание землей. По словам руководителя КХ "Алихан" Берика Тынышбаева, в прошлом году сладким корнем было засеяно 15 гектаров, с каждого гектара было получено до 700 центнеров продукции, доход составил 450 тыс. тенге с гектара. В связи с запуском Аксуского сахарного завода и хорошими доходами в этом году посевы сахарной свеклы будут доведены до 35 га, передаёт Kazakhstan Today.

Как отметили в акимате, данное крестьянское хозяйство для развития растениеводства и животноводства получило 3,5 млн тенге субсидий, а также в достаточном количестве обеспечено качественными французскими семенами сахарной свеклы сорта "Ардан". КХ "Алихан" обеспечивает постоянными рабочими местами 8 человек, а в сезон - 40. В работе используется как собственная техника, так и сеятельная техника, организованного в районе сервисно-заготовительного центра.

В целом на данном этапе в области действует 19 сервисно-заготовительных центров, из них 9 специализируются на сахарной свекле. СЗЦ обеспечены всей необходимой техникой, начиная от проведения подготовительных и посевных работ до доставки готовой продукции на завод. По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Бекишова, если ранее СЗЦ создавались только в районах области, то сейчас с учетом необходимости предпринимаются шаги для создания таких центров в сельских округах.

Далее Баталов посетил Аксуский сахарный завод. Инвесторы, представители консорциума "Энергомост", доложили о фундаментальных блоках реконструкции предприятия, связанных с ремонтом самого здания, оборудования, энергетическим обеспечением, а также сообщили о ходе проведения финансовых, организационных и проектных процессов.

Как уточнили в пресс-службе, первоначально для запуска завода требуется 8 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге предоставляется через СПК "Жетысу", а оставшаяся сумма - инвестиции консорциума "Энергомост". Сейчас после проведения исследования оборудования, установленного на заводе, будет проводиться его ремонт и по необходимости замена. По словам главного инженера Владимира Южкова, который работал на заводе с самого его первого открытия в 1968 году, важно провести замену отопительных котлов, труб и барабана, а некоторые части нуждаются только в ремонте. В этом направлении специалисты ведут исследования. Сейчас для проведения ремонтных работ и реконструкции на заводе трудятся 250 местных жителей. К сезону их количество возрастет до 700.

Глава региона отметил, что для сотрудников завода будет построен 20-квартирный дом. В этой связи акиму района Далбагаеву было поручено провести подготовку ПСД и уже к осени начать строительство.

Баталов посоветовал инвесторам привлекать к работе специалистов, которые раньше работали на заводе. Также, заключив договоры с крестьянскими хозяйствами, подготовить график приема продукции. Необходимо иметь дополнительные средства для оплаты за сырье, получаемое от крестьянских хозяйств.

"По поручению главы государства в этом году мы предприняли все меры для запуска Аксуского сахарного завода, работы ведутся. Сейчас все пути, начиная с ремонта ирригационных сетей до получения готовой продукции, включая обеспечение по сниженным ценам горюче-смазочными материалами, элитными семенами, необходимой техникой, посадку свеклы и ее выращивание, сбор и доставку на завод, успешно налажены. Благодаря государственной поддержке с каждым годом растет количество крестьянских хозяйств, которые специализируются на выращивании сахарной свеклы. Теперь запуск Аксуского сахарного завода создаст еще более благоприятные условия для работы местных жителей и аграриев Аксуского, Алакольского, Саркандского районов", - сказал Баталов.

Стоит отметить, что в этом году в Алматинской области сахарной свеклой будет засеяно 9 тыс. гектаров, посевные работы планируется закончить до 15 мая, заключили в пресс-службе.

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