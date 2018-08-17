В Алматинской области начнет свою работу летняя международная бизнес-школа Enactus Eurasia Summer Camp 2018

Талдыкорган. 16 августа. Kazakhstan Today - В целях реализации программной статьи президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" национальный офис Enactus Kazakhstan, совместно с университетом "Туран", при поддержке акимата Алматинской области и бизнес-партнеров организует молодежный лагерь для студентов Enactus Eurasia Summer Camp 2018, передает Kazakhstan Today.

Бизнес-партнерами выступили: Raimbek, KPMG Kazakhstan and Central Asia, Шеврон, Asia Waters с торговой маркой "Вода Туран", Mall Aport, Air Astana, LG, Qazaq banki, Beeline Kazakhstan, Аграрная кредитная корпорация, TSSP, Тартiп, Международный финансовый центр "Астана".

В лагере примут участие не только студенты из Казахстана, но из таких стран как Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Enactus Eurasia Summer Camp 2018 - это уникальная площадка, на которой у студентов появится возможность пройти интенсивное обучение в сфере предпринимательства, финансовой грамотности, проектного менеджмента, бизнес-инноваций, а также провести изучение опыта наставников-менторов.

"Международная бизнес-школа Enactus Eurasia Summer Camp 2018 - это продуктивная площадка для обмена опытом. Программа Enactus ранее называлась SIFE "Students in free enterprise", что в переводе означает "студенты в свободном предпринимательстве". В рамках реализации программы Enactus было реализовано 108 проектов. Если сравнить, то десять лет назад мы сотрудничали с 8 университетами, а сейчас их насчитывается порядка 50. Во время летнего лагеря мы также планируем подготовиться к мировому кубку, который пройдет в октябре, в Кремниевой долине. Казахстан будет представлять команда КазГЮУ из Астаны", - сказала доктор философских наук, президент Enactus Kazakhstan Альбина Ержанова.





По словам спикера, международный лагерь станет тренировочной базой для подготовки к мировому кубку. Теперь казахстанская команда поставит перед собой новые задачи для победы и проведет работу над своими ошибками, которые были на национальном соревновании, прошедшем в апреле в Астане.

Помимо этого, в основную программу Enactus Eurasia Summer Camp включено общение с деятелями культуры, бизнеса и государства, а также интенсивная акселерация стартап-проектов, бизнес-консультации от менторов-экспертов казахстанского и международного бизнеса.

Напомним, программа Enactus представлена в 36 странах мира. Эта программа направляет силы на подготовку поколения владельцев малого и среднего бизнеса, делая акцент не только на материальный достаток, но и на социальную значимость бизнеса.

Лагерь откроет свои двери 17 августа и пройдет в течение 6 дней. Участником команды Enactus Kazakhstan может стать каждый желающий студент.

"Мы с удовольствием примем в свои ряды студентов вузов и колледжей. Здесь они научатся созданию эффективной работы в команде, навыку принятия решений, развитию ответственности, навыкам коммуникации и софт-скиллу. По статистике, из наших ребят около 20% становятся успешными предпринимателями, а остальные не испытывают проблем при трудоустройстве. При этом многих замечают уже в процессе работы в команде и приглашают быть сотрудниками успешных компаний", - подытожила А. Ержанова.

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