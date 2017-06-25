В Алматинской области объём промышленного производства в январе - мае вырос на 5,3%

Талдыкорган. 25 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области объём промышленного производства в январе - мае 2017 года составил 267 млрд тенге, что составило 105,3% к январю - маю 2016 года, передаёт Kazakhstan Today.

В горнодобывающей промышленности индекс физического объема составил 105,8% к уровню 2016 года, в обрабатывающей промышленности индекс физического объема составил 105,1%, в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования - 106,7%.

В январе - мае 2017 года произведено промышленной продукции на 266 млрд 982 млн тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях - соответственно на 4288,0 и 218 645,5 млн тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования - на 41 194,1 млн тенге, в водоснабжении; канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 2854,3 млн тенге.

Кроме того, по информации департамента статистики области, объём валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе - мае 2017 года составил 107,2 млрд тенге, что составило 102,2% к январю - маю 2016 года, в том числе животноводство 102,4 млрд тенге, соответственно 102,3%, растениеводство 4,8 млрд тенге - 100,0%, услуги в сельском хозяйстве 0,03 млрд тенге.

Объем инвестиций в основной капитал в январе - мае 2017 года составил 133,9 млрд тенге (с дооценкой), что на 8,5% меньше чем в январе - мае 2016 года.

Преобладающими источниками инвестиций в январе - мае 2017 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 83696,8 млн тенге. В январе - мае 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года наблюдается увеличение на 110,5% инвестиционных вложений, машины, оборудование, транспортные средства, инструмент и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе - мае 2017 года приходится на транспорт и складирование (25,8%), операции с недвижимым имуществом (18,4%). Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь - май 2017 года составил 30751,0 млн тенге.

Как сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов, в 2017 году работа местных исполнительных органов будет нацелена на реализацию задач, вытекающих из Послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" от 31 января 2017 года.

Он сообщил, что объем валового регионального продукта за последние 15 лет увеличился в 14 раз, с 159 млрд тенге до 2 трлн 179 млрд тенге.

По прогнозам акима, объем валового регионального продукта в текущем году составит 2 трлн 379 млрд тенге - с ростом на 2%.

Валовая продукция сельского хозяйства увеличится до 603,9 млрд тенге, или на 2%.

Площади сахарной свеклы будут увеличены на 2,7 тысяч гектаров и доведены до 9 тысяч (2016 год - 6,3 тыс. гектаров).

Кроме того, в регионе планируется собрать свыше 300 тыс. тонн сахарной свеклы и получить 30 тыс. тонн собственного сахара (2016 год - 25 тыс. тонн), тем самым уменьшить зависимость от импорта. Кроме того, планируется запуск Аксуского сахарного завода.

Посевная площадь кукурузы будет доведена до 78,6 тыс., планируется собрать 507,4 тыс. тонн при средней урожайности 64,5 центнера с гектара.

Будет высажено 517 гектаров садов с использованием современных технологий капельного орошения, из них ТОО "Alma Green Fields" на 250 гектарах, ТОО "Агронова" - на 41 гектаре в Енбекшиказахском районе.

Планируется строительство 12 теплиц на площади 13 гектаров, 5 овощехранилищ мощностью на 6,2 тыс. тонн, 10 откормплощадок на 5,7 тыс. голов и 5 МТФ на 770 голов.

По информации областного акимата, в области насчитывается около 4 млн голов овец и коз (2-е место в РК). С целью глубокой переработки мяса МРС планируется привлечь немецкую компанию "Бауманн" для строительства современного завода (мощность 66 тыс. голов в месяц, инвестиции - 6,5 млрд тенге, 450 рабочих мест).

Кроме того, глава региона сообщил, что по сравнению с 1991 годом объем промышленного производства вырос с 9,5 млрд тенге до 645,3 млрд тенге в 2016 году, или в 68 раз.

Объем промышленной продукции на 2017 год планируется довести до 665,4 млрд тенге с ростом на 1,6%.

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития запланирована реализация 5 проектов на сумму 24,1 млрд тенге с созданием 538 рабочих мест.

Будут продолжены работы по развитию 6 индустриальных зон и формированию 4 промышленных площадок в районах и городах области. Планируется начать строительство инженерной инфраструктуры индустриальной зоны "Кайрат" и подготовить проектно-сметную документацию индустриальных зон "Казбек бек", "Боралдай" и "Арна".

В 2017 году планируется привлечь 532,2 млрд тенге инвестиций (ИФО - 101,2%) - с ростом на 8,3 млрд тенге.

Объем строительных работ составит 243,4 млрд тенге (ИФО - 100,2%).

Будет построено и введено в эксплуатацию 611,5 тыс. квадратных метров жилья, в том числе в рамках программы "Нурлы жер" - 88,6 тыс. квадратных метров жилья.

В 2017 году планируется газифицировать 24 населенных пункта, в результате уровень газификации достигнет 27,9%.

Помимо этого, по информации акимата, начнется реконструкция автодорог Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Ушарал - Достык.

В 2017 году планируется увеличить количество субъектов предпринимательства до 120 тысяч единиц, поступление налогов - до 54,5 млрд тенге.

В социальной сфере основное внимание будет уделено недопущению роста безработицы и образования задолженностей по заработной плате.

С 2017 года будет реализована новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы.

Для увеличения охвата дошкольными организациями до 90% планируется открыть 31 детский сад, в том числе 30 - за счет частных инвестиций.

Продолжится работа по совершенствованию работы аппаратов местных исполнительных органов, улучшению качественного состава, повышению качества оказания государственных услуг.

По словам А. Баталова, реализация намеченных целей в послании президента Республики Казахстан Н. Назарбаева "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" позволит обеспечить дальнейший рост агропромышленного комплекса области, развитие занятости населения, субъектов предпринимательства и увеличить объемы производства продукции промышленности.

"Наша задача - с началом третьей модернизации страны внести достойный вклад в дальнейшее процветание независимого Казахстана", - отметил он.

Напомним, в конце февраля в областном акимате состоялась XII внеочередная сессия областного маслихата VI созыва. В ходе совещания с участием акима области Амандык Баталов был рассмотрен проект внесения изменений и дополнений в бюджет области на 2017 год. После уточнения бюджет области составит 370 млрд тенге.

Кроме того, принято решение средства свободного остатка направить на профилактику чрезвычайных ситуаций, сферу здравоохранения, оказание социальной помощи, укрепление общественного правопорядка, жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе газораспределительные сети Алматы - Талдыкорган, введение в эксплуатацию АГРС "Акши", "Балпык би" и другие сферы.

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