В Алматинской области открылся завод по переработке масляничных культур

Талдыкорган. 22 декабря. Kazakhstan Today - Аким области Амандык Баталов в ходе рабочего визита в Алакольский район принял участие в открытии завода по переработке масляничных культур ТОО "Алакол - Нан", запущенного в рамках акции "25 предприятий - к 25-летию Независимости", сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как уточнили в пресс-службе, основная деятельность завода - переработка всех видов масляничных культур. Общая стоимость проекта составляет 450 млн тенге, из них 130 млн тенге профинансировано через АО "КазАгроФинанс". Проектная мощность - переработка 40 тонн масляничных культур в сутки, передает Kazakhstan Today.

"95% всей сои, выращиваемой в стране, растет в Алматинской области. В регионе есть 4 завода по ее переработке. Это пятый завод", - сказал аким области А. Баталов.

Новый завод обеспечил местных жителей постоянными рабочими местами. Сейчас на предприятии трудятся 32 человека. Средняя заработная плата - 100 тысяч тенге.

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