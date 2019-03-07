В Алматинской области по программе 7-20-25 одобрена выдача 56 ипотечных займов

Талдыкорган. 28 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области по ипотечной программе "7-20-25" одобрена выдача 56 ипотечных займов, сообщил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, докладывая премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву о ходе исполнения в регионе "Пяти социальных инициатив Президента", передает корреспондент Kazakhstan Today.





"По первому направлению в области за прошедший период одобрено 56 заявок на получение жилья по ипотечной программе 7-20-25", - сказал первый заместитель акима области Лаззат Турлашов.





Он отметил, что инициатива главы государства 7-20-25 является важным инструментом обеспечения граждан жильем. В течение 5 лет порядка 103 тыс. граждан смогут приобрести жилье. На текущий момент всего по программе 7-20-25 в банки второго уровня подано около 3,8 тыс. заявок (на сумму около 45 млрд тенге), из них уже одобрено более 2,5 тыс. заявок (на сумму более 30 млрд тенге), в том числе 56 ипотечных займов от населения Алматинской области.





По информации первого заместителя акима области, в рамках второго направления, с 1 января 2019 года для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников налоговая нагрузка будет снижена на 1%. В результате размер зарплаты будет повышен у 133,5 тыс. человек.





"Третье направление - повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи. Всего на 2018/2019 учебный год выдан 5231 госгрант, это на 1367 больше количества прошлого года. Будет построено 10 общежитий на 2930 мест", - рассказал первый заместитель акима Алматинской области.





Кроме того, по его словам, на реализацию направления "расширение микрокредитования" в 2018 году было дополнительно выделено 1,3 млрд тенге. В целом планируется выделить 5,4 млрд на поддержку 1176 человек. На текущий момент микрокредиты получили 868 человек.





"В части пятого направления "Пяти социальных инициатив" в 2018 году будет газифицировано 3 города и 12 районов. В следующем году будет начато строительство магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал, протяженностью 224 километра. Таким образом, общий голубым топливом будут охвачены 142 населенных пункта", - проинформировал Лаззат Турлашов.





На этой неделе регион с рабочей поездкой посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев. В Алматинской области он ознакомился с генеральным планом развития нового города Нуркент, расположенного на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе. Его строительство ведется с 2013 года в целях обеспечения комфортного проживания граждан, привлеченных для реализации проекта Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и создания свободной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". Эти объекты межгосударственного значения предполагают привлечение значительного количества трудовых ресурсов, а это от 36 до 68 тыс. новых рабочих мест.





Общая площадь города составляет 1460 гектаров. Поселок Нуркент, расположенный на территории Пенжинского сельского округа, стал отправной точкой строительства нового города. На сегодняшний день здесь проживают свыше трех тысяч человек. В рамках программы "Нурлы жер" в прошедшем году 120 семей получили жилье. Вместе с тем функционируют объекты социальной инфраструктуры: школа, больница, детский сад. К 2035 году численность населения города приблизительно составит 99 тыс. человек. Вместе с тем к 2022 году будет сдано в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров жилья (I очередь) - это около 5 районов, или 50 тыс. человек. В Нуркенте в рамках первой очереди также запланировано строительство 24 социальных объектов, включая 8 школ, 12 детских садов, одну поликлинику и 3 медицинских центра.





Руководитель управления строительства акимата Алматинской области Б. Такенов доложил, что по двум 86-квартирным домам проектно-сметная документация будет готова к марту 2019 года. Разработка третьего дома ведется за счет средств частного инвестора. В рамках 2-й очереди жильем будут обеспечены около 4 тыс. человек. Общая площадь жилого фонда - 70 тыс. квадратных метров.





Кроме того, в рамках реализации программы "Нурлы жер" акиматом Панфиловского района ведется проектирование четырех 60-квартирных арендных домов площадью 16 815 квадратных метров.





В Алматинской области в прошлом году было построено 646,1 тыс. квадратных метров (5079 жилищ), в том числе 3247 индивидуальных жилых дома. В текущем году планируется ввести 706,6 тыс. квадратных метров, в том числе в рамках программы "Нурлы жер" 592 квартиры.





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