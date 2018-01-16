В Алматинской области выявили факт провоза контрабанды на 60 млн тенге

Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - Сотрудники Службы экономических расследований, совместно с таможенной службой ДГД по Алматинской области, на пропускном пункте "Калжат" таможенного поста "Алтынколь" пресекли факт экономической контрабанды в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

"Выявлен факт незадекларированных товаров народного потребления на сумму свыше 60 млн тенге, общая сумма причитающихся к уплате таможенных пошлин и налогов составила свыше 13 млн тенге. По данному факту Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области проводится досудебное производство статье УК РК "Экономическая контрабанда в особо крупном размере", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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