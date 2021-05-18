В Алматинской области производителей сахара уличили в ценовом сговоре

ТАЛДЫКОРГАН. 17 МАЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматинской области сообщил о ценовом сговоре производителей сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматинской области прошло совещание с сотрудников антимонопольного ведомства с предпринимателями, занимающимися производством и оптовой реализацией сахара.

Антимонопольный департамент информировал о результатах проведенного анализа, по итогам которого в действиях ТОО "Коксуский сахарный завод" и ТОО "Аксу кант" были усмотрены признаки нарушения статьи 170 ПК РК - согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих первичную реализацию сахара. Обоим предприятиям были направлены уведомления об устранении признаков нарушений конкурентного законодательства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Коксуский сахарный завод исполнил уведомление департамента, снизив стоимость реализации сахара в среднем на 10 тенге за 1 килограмм. Между тем, ТОО "Аксу Кант" уведомление департамента не исполнило. В этой связи в отношении предприятия начато расследование по признакам нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

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