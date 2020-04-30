В Алматинской области расследуют 11 уголовных правонарушений в сфере земельных отношений

Талдыкорган. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области за первый квартал 2020 года в сфере земельных отношений зарегистрировано 11 уголовных правонарушений, 9 из которых являются коррупционными. Об этом на совещании по вопросам противодействия коррупции в сфере земельных отношений Алматинской области сообщил заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Жандос Жумабаев, передает корреспондент агентства.

В ходе совещания были озвучены результаты антикоррупционного мониторинга по Алматинской области в сфере земельных отношений. По итогам социологического исследования, проведенного в 2019 году "Транспаренси Казахстан", получение/оформление земельного участка вошло в топ -5 коррупционных поводов. В указанном коррупционном антирейтинге по земельным вопросам лидирующую позицию заняла Алматинская область.

В 2018 году Антикоррупционной службой Жетысу в сфере земельных отношений было зарегистрировано 29 уголовных правонарушений, 28 из которых коррупционные. В 2019 году уже зарегистрировано семь уголовных правонарушений, 6 из них коррупционные. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 11 лиц, в том числе семь первых руководителей.

Согласно данным департамента, общий ущерб по всем оконченным уголовным делам за последние два года составил 872,4 млн тенге.

Одним из проблемных вопросов является непрозрачность работы самих земельных комиссий. В ходе проведенной работы было установлено, что местными исполнительными органами Алматинской области и уполномоченным органом в сфере земельных отношений не обеспечивается соблюдение нормы Земельного кодекса в части обновления состава земельных комиссий, предусмотренное пунктом 2 статьи 48.

Антикоррупционным мониторингом установлено, что указанные требования не исполняются. В частности, на областном уровне фактически некоторые члены, состоящие в комиссии 2019 года, также состоят в комиссии и 2020 года.

Вместе с этим Антикоррупционной службой по Алматинской области в рамках мониторинга были проанализированы проведенные конкурсы по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства на земельные участки.

Следует отметить, что в регионе имеется практика, когда заявитель, являясь сам членом земельной комиссии, получает земельный участок в долгосрочную аренду посредством государственной услуги "Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)".

Один из таких фактов, путем выборочного изучения материалов, был выявлен в Аксуском районе Алматинской области. Гражданин, являясь одновременно услугополучателем и членом земельной комиссии, подписывает заключение (решение) земельной комиссии о выдаче земельного участка и получает в аренду сроком на 10 лет три земельных участка площадью общей площадью 1403 гектара для ведения крестьянского хозяйства. Такие факты являются не единичными.

Департамент по противодействию коррупции по Алматинской области предлагает следующие рекомендации:

- кардинально пересмотреть работу районных, городских земельных комиссий, полностью пересмотреть их состав, подключив туда представителей общественности, СМИ;

- совместно с уполномоченным органом в сфере контроля за использованием и охраной земель и иными уполномоченными органами создать комиссию, которая проведет работу по выявлению фактов конфликта интересов в работе земельных комиссий, в том числе по вопросам незаконной выдачи земельных участков;

- акиматам и уполномоченному органу в сфере земельных отношений усилить контроль за деятельностью структурных подразделений, на системной основе проводить проверки о правомерности выделяемых земельных участков.

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