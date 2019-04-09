Талдыкорган. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области восстановят Карабулакский сахарный завод, передает Kazakhstan Today.

Ожидается, что предприятие разгрузит Коксуский сахарный завод, который уже вышел на проектную мощность, сообщает "Хабар 24"

Уже подготовлена лизинговая заявка на приобретение оборудования для Карабулакского сахарного завода, разрабатывается технический регламент восстановления предприятия. По прогнозам, завод будет реанимирован в ближайшие два года.

"Полностью восстановление пойдет со стороны инвестора, со стороны СПК "Жетысу" будет предоставлено лизинговое оборудование для производства завода. Будет перерабатываться и тростник, и сахарная свекла", - прокомментировал председатель правления СПК "Жетісу" Талгат Малыбаев.

Как отмечают специалисты, посевные площади и урожайность сладкого корнеплода в регионе с каждым годом увеличиваются, и действующие заводы через пару лет не смогут принимать весь урожай. К примеру, за прошлый сезон собрано чуть больше 400 тыс. тонн свеклы, а в этом году ожидается урожай почти в 500 тыс. тонн.

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