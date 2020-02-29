В Алматинской области запустят производство газовых и электрических плит

Талдыкорган. 28 февраля. Kazakhstan Today - Турецкая компания Femas Metal Sanayi ve Ticaret A.S. намерена открыть на территории Карасайского района Алматинской области предприятие по производству газовых и электрических плит для кухни. Об этом сообщили в ходе встречи акима Алматинской области Амандыка Баталова с турецкими инвесторами, передает Kazakhstan Today.





Как сообщил генеральный директор компании Femas Metal Sanayi ve Ticaret A.S. Юсупу Уген, 6 производственных объектов, принадлежащих компании, находятся в городе Кайсер, еще 1 - в Стамбуле. Всего работают 1700 человек. Компания планирует подобное производство открыть и в Казахстане. Готовая продукция будет представлена на рынке страны, а также экспортироваться в соседние Узбекистан и Кыргызстан, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По словам акима Карасайского района Жандарбека Далабаева, в селе Жармухамбет предоставлен земельный участок площадью 12 гектаров. На территории данного земельного участка имеются строения, в которых планируется осуществить первичный запуск производства с дальнейшим расширением в перспективе.

Отметив, что на территории области успешно работает ряд турецких инвесторов, аким области Амандык Баталов сообщил, что представленному проекту поддержка также будет оказана.

Сейчас у нас в стране реализуется очень важна программа "Экономика простых вещей". Кроме того, в области активно идет работа по газификации населенных пунктов. С начала работ по газификации региона уровень охвата голубым топливом составлял всего 9-10%, а в этом году мы планируем довести этот показатель до 50%. В каждом доме с газом нужны будут качественные газовые плиты, которые вы как раз и будете выпускать. Поэтому ваше решение о создании такого предприятия в Казахстане, в частности в Алматинской области, правильное, со своей стороны мы вас поддержим. Считаю, что это предприятие окажет существенное влияние на увеличение казахстанского содержания", - сказал Баталов.

По плану стоимость проекта строительства завода по производству газовых и электрических плит составляет 2 млрд тенге. Будет создано около 500 рабочих мест, из них 200 постоянных. Ожидается, что завод с проектной мощностью до 200 000 плит в год будет запущен осенью этого года.

Как сообщили в акимате, компания Femas Metal является лидером по производству газо- и электробытовой техники для кухни в Турции. Продукция компании с более 40-летней историей сегодня реализуется в 130 странах на 6 континентах, при этом "Femas Metal" является крупнейшим производителем отдельно стоящих духовок (газовых и электрических), встроенных духовок, настольных плит, кухонных вытяжек.

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