Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В Алматы до конца года многодетным матерям выделят около 150 льготных микрокредитов для открытия своего дела, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

"Мы масштабировали опыт "Бакытты отбасы", открыли аналогичные центры во всех районах города. С сентября месяца реализуется программа "Іскерана", в рамках которой проходят курсы более 1000 многодетных матерей. Из них для открытия своего дела уже 45 человек получили гранты, 77 - оборудование. Таким образом, более 120 человек начали свое дело. До конца года многодетным матерям планируем выдать более 1000 грантов и около 150 льготных микрокредитов под 2% годовых", - сказал Б. Сагинтаев.

Он сообщил, что была пазработана региональная программа "Almaty Business-2025". В целях эффективной реализации программы была переформатирована деятельность СПК, ориентировав ее работу, в первую очередь, на поддержку МСБ и привлечение инвестиций.

За счет оптимизации региональных институтов развития созданы Алматы Финанс, Алматы - микрофинансовая организация, а также Центр предпринимательства "Qoldaу" в качестве единого центра для оказания услуг бизнесу по принципу "одного окна".

В рамках программы начата реализация проекта "Малых промпарков". Это - готовые производственные помещения для малого бизнеса. Уже в этом году будет запущено 3 промпарка в Наурызбайском районе, в мае следующего года - два в Алатауском районе.

Таким образом, на сегодняшний день выстроена эффективная система финансовой и нефинансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Это позволит нам ежегодно создавать около 30 тыс. новых постоянных рабочих мест", - сообщил аким.

Кроме того, с начала года в рамках государственных программ профинансировано 554 проектов МСБ, выплачено субсидий в размере 3,7 млрд тенге (ДКБ-2020, АПК).

В результате проводимой работы с начала года количество действующих субъектов МСБ выросло на 8%.

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