В Алматы ко Дню столицы модернизированы цеха ряда промышленных объектов

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - По инициативе акима города Бакытжана Сагинтаева ко Дню столицы в Алматы завершен процесс модернизации нескольких функционирующих производственных объектов, а также планируется введение новых цехов, передает Kazakhstan Today.

Речь идёт о заводах ТОО "МаслоДел", ТОО "Папироне", ТОО "Дор-Хан-Алматы", ТОО "Молочный завод Солнечный"", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Так, завершены работы по расширению существующего производства ТОО "МаслоДел", включая строительство складского комплекса по производству соусов, майонезов и кетчупов, розлива растительного масла. Мощность предприятия будет увеличена с 10 тыс. до 30 тыс. тонн продукции в год.

Также завершен процесс модернизации молочного завода "Солнечный" и приобретения дополнительного оборудования для расширения ассортимента продукции.

Дополнительно проводятся работы по строительству нового цеха ТОО "Папироне" по производству основы и трехслойной туалетной бумаги, бумажных полотенец, бумажных салфеток и строительству комплекса ТОО "Дор-Хан-Алматы" по металлообработке и производству подвижных ограждающих конструкций, автоматических ворот и рольставней.

Строительство и расширение производственных цехов было выполнено в рамках направления "город без окраин" стратегии "Алматы-2050" с целью полицентричного развития города.

В "городе без окраин" у каждого района будут уникальные характеристики и развитые промышленные отрасли, чему способствует строительство новых объектов", - пояснили в ведомстве.

Новые производственные цехи также окажут значительное влияние на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами и привлечение инвестиций в город. Таким образом, ожидается масштабное расширение отечественного производства продуктов в различных отраслях, что способствует не только импортозамещению, но и расширению экспортного потенциала.

Как ранее отмечал аким города Бакытжан Сагинтаев, рост Алматы будет полицентричным и сосредоточится в нескольких зонах в разных частях города.

Обновление городской инфраструктуры откроет новое поле для инвестиций уже в ближайшие 5 лет", - сообщили в акимате.

В целом в Алматы ведется активная работа по развитию промышленности, поддержке отечественного производителя и созданию комфортной бизнес-среды.

В ведомстве напомнили, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы от 3 июля текущего года, деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом разрешены при соблюдении санитарно-дезинфекционного режима.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства