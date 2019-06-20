В Алматы начали принудительный снос рынка Mizam

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13 декабря 2018 года управлением ГАСК инициировано исковое заявление к ТОО "СеверТал" о сносе незаконно возведенного торгового рынка "Mizam". Основанием для подачи иска послужили нарушения, выявленные по результатам проведенной УГАСК внеплановой проверки (строительство без разрешительной документации, расположение спорного объекта на инженерных сетях и частичное расположение земельного участка в санитарной зоне). Постановлением суда от 29 мая 2019 года исковые требования управления к ТОО "СеверТал" о сносе незаконно возведенного торгового рынка "Mizam" удовлетворены", - напомнили в ведомстве.
Сообщается, что 10 июня исполнительный лист передан на исполнение в департамент юстиции города Алматы и в этот же день судебными исполнителями собственнику торгового рынка "Mizam" было вручено уведомление о добровольном исполнении судебного акта сроком до 17 июня 2019 года.
В случае неисполнения вышеуказанного судебного акта, судебным исполнителем принудительный снос назначен на 19 июня 2019 года", - подчеркнули в УГАСК.
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