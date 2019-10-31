В Алматы начинающим предпринимателям будут выдавать кредиты под 7% годовых

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Управляющий директор АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Айман Сарсенгалиева рассказала о новой льготной программе кредитования, разработанной в Алматы для начинающих предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

Напомним, фонд "Даму" оказывает всестороннюю поддержку начинающим и действующим бизнесменам через субсидирование процентных ставок по кредитам и гарантирование залогов перед банками в рамках программы "Дорожная карта бизнеса" до 2020 года.

Субсидирование займов действующих компаний производится по четырем программам: "Дорожная карта бизнеса, "Устойчивые города для низкоуглеродного развития", "Экономика простых вещей" и "Нурлы Жер".

По Алматы мы можем отметить лидирующие позиции по нашей основной программе "Дорожная карта бизнеса" в части субсидирования, гарантирования. Также в Алматы есть порядка 3-4 программ на точечные региональные программы. При этом разрабатывается новая основная программа "Алматы финанс". Где ставка будет составлять 7% годовых для города Алматы", - сказала Айман Сарсенгалиева.

Как сообщила директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Светлана Назарюк, в Алматы одобрено наибольшее число проектов по программе "Экономика простых вещей".

Это порядка 14 проектов, потому что программа новая. Вносились изменения. По массовому предпринимательству на сегодняшний день мы порядка 150 проектов уже профинансировали. Свободные ресурсы в банках еще имеются. Соответственно этот объем до конца года будет увеличен. "Дорожная карта бизнеса" - популярная программа. На сегодня порядка 100 проектов мы уже субсидируем и гарантируем в рамках этих программ", - сказала она.

У действующих предпринимателей, не имеющих достаточного объема залога, есть возможность получить кредит в банке, используя гарантию фонда "Даму". Аналогичные программы действуют и для начинающих бизнесменов.

Сегодня фонд "Даму" реализует порядка 42 программ. Все они направлены на стимулирование и поддержку предпринимательского сектора. В рейтинге пользователей основных льготных продуктов фонда Алматы занимает первую строчку. Благодаря всесторонней поддержке бизнеса Казахстан в этом году улучшил свою позицию в международном рейтинге Doing business. По показателям создания благоприятных условий ведения предпринимательства наша страна поднялась с 28 на 25 строчку.

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