В Алматы объектов МСБ освободили от уплаты за аренду недвижимости, принадлежащей госорганам

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - с 1 сентября до конца 2020 года акиматом Алматы будет приостановлено начисление по 499 договорам аренды с арендаторами МСБ, передает Kazakhstan Today.

1 сентября 2020 года в послании главы государства народу Казахстана поручено приостановить с 1 сентября до конца 2020 года начисление платы за аренду для малого среднего бизнеса по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору.

С 4 сентября текущего года повторно запущен функционал сайта, позволяющий арендаторам малого среднего бизнеса подать заявку и заключить дополнительные соглашения на приостановление арендных платежей, по аналогии в период действия ЧП на территории РК", - рассказал в ходе брифинга руководитель управления государственных активов города Алматы Рустем Алиев.

Он сообщил, что по состоянию на 18 сентября подано 238 заявок на приостановление арендных платежей, из них обработано 145.

Также на нашем сайте есть подробная видео инструкция по подаче заявки на приостановление арендных платежей", - уточнил он.

Спикер отметил, что с 1 сентября до конца 2020 года акиматом будет приостановлено начисление по 499 договорам аренды с арендаторами МСБ, где план по поступлениям в доходную часть бюджета сократится на 206 млн тенге.

Алиев проинформировал, что в период с 20 марта по 19 июня текущего года было приостановлено начисление арендных платежей по 612 договорам аренды с представителями МСБ. При этом план по поступлениям в доходную часть бюджета сократился на 170,1 млн тенге.

Общая сумма с учетом двух приостановлений по поступлениям в доходную часть бюджета сократится на 376,1 млн тенге", - уточнил он.

В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" управлением государственных активов города Алматы запущен виртуальный консультант, чат-бот gosaktivy_bot в приложении Telegram, который может ответить на все вопросы по аренде государственного имущества.

За отчетные 2017-2019 годы управлением государственных активов проводится большая работа с представителями малого среднего бизнеса, за 2017-2019 годы при плановых значениях в 1,9 млрд тенге в доход бюджета поступило 2,2 млрд тенге", - заключил спикер.

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