В Алматы окажут поддержку предпринимателям, пострадавшим во время пандемии

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на онлайн-брифинге для СМИ сообщил, что в настоящее время на региональном уровне с целью поддержки предпринимателей подготовлен пакет мер, который позволит сохранить их финансовое благополучие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев отметил, что меры поддержки обсуждаются совместно с бизнес-сообществом и палатой предпринимателей "Атамекен".

На заседаниях регионального совета и Делового совета города предложены меры по отмене долгов по коммунальным платежам, аренде за период простоя. Подготовленный пакет мер по поддержке предпринимателей предусматривает субсидирование убытков среднего предпринимательства, субсидирование коммунальных платежей в полном размере, создание общественных рабочих мест, освобождение от аренды государственного и квазигосударственного имущества, субсидирование 30% арендной платы для арендаторов рынков и ТРЦ. Кроме того, подготовлен ряд мер поддержки на республиканском уровне. Это освобождение от налогов и платежей бизнеса, чья отрасль находится под запретом или ограничениями, социальные выплаты работникам в отраслях, находящихся под запретом или ограничениями, отсрочка по уплате всех видов налогов, предоставление отсрочки по кредитам и другие", - сказал аким.

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