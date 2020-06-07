В Алматы открыты 56 тыс. вакансий

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Жителям Алматы доступны 56 тыс. вакантных должностей, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы рассказали заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы и директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

Всего мерами занятости за этот год мы планируем охватить более 56 тыс. человек", - рассказал Д. Алкебайулы, отметив, что при этом 26 тыс. человек планируется охватить в рамках госпрограммы "Дорожная карты занятости".

По его словам, для занятия вакантных должностей соискателям необходимо обратиться в Центр занятости населения.

Специалисты центра предложат вакансии по квалификациям: какая работа необходима, в каком районе, удобно ли ему работать. Подыскиваем, чтобы по локации были ближе к месту жительства. Эти моменты тоже учитываются и подбираются варианты, удобные по графику для многодетных мам", - добавил Д. Алкебайулы.

По данным управления, с начала текущего года в Центр занятости населения обратились более 27 тыс. соискателей, из них трудоустроено 13,5 тыс. человек, в том числе в рамках "Дорожной карты занятости" - 5,5 тыс. человек. Работа в данном направлении продолжается, и для успешной реализации планов по трудоустройству граждан используются 3 стимулирующих механизма для предпринимателей в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек". Это общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика.

В общественных работах принимают участие работодатели, чья деятельность приносит экономическую, социальную и экологическую пользу для города. Оплата труда лиц, участвующих в общественных работах, производится Центром занятости населения ежемесячно на основании сведений, представленных работодателями, и составляет 2 МЗП (85 000 тенге) в месяц.

Если предприниматель принимает соискателя на общественные работы, то государство за каждого принятого им работника до конца года будет выплачивать две минимальные заработные платы, что равноценно 85 тыс. тенге, без удержания социальных налогов", - пояснил Н. Абильшаиков.

Работники, направляемые на общественные работы, должны быть от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия составляет до 12 месяцев.

Социальные рабочие места организуются работодателями независимо от их формы собственности, а также на дому. Оплата труда лиц, участвующих по социальным рабочим местам, осуществляется путем предоставления субсидий части заработной платы в размере 35% от установленной работодателем, но не более 1 МЗП (42 500 тенге).

Если вы к себе принимаете на работу соискателя помощником бухгалтера, то 35% его заработной платы будет компенсировать государство", - добавил Н. Абильшаиков.

На социальные рабочие места направляются лица, имеющие соответствующую квалификацию.

Молодежная практика организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Работа по молодежной практике носит временный характер. Оплата труда осуществляется из республиканского или местного бюджетов и составляет 25 месячных расчетных показателей - 69 450 тенге (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг).

Есть техническое и профессиональное образование, на получение которого приглашаются выпускники 9-11-х классов школ, которые не смогли поступить в вузы или хотели бы получить именно профессиональное, техническое образование. На этом направлении мы планируем охватить 2,5 тыс. молодых людей", - сказал Д. Алкебайулы.

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