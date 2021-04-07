В Алматы отремонтируют 250 тыс. квадратных метров дорог

АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - 250 тысяч квадратных метров дорог планируется отремонтировать в Алматы. Для выполнения работ по текущему ремонту создано 162 рабочих места (16 бригад), задействовано 45 единиц спецтехники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По текущему (ямочному) ремонту планируется отремонтировать более 250 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок. В настоящее время текущий ремонт первоочередно производится на магистральных улицах с переходом на улицы районного значения. Работы по текущему ремонту проводятся на постоянной основе по мере выявления дефектов по заявкам районных акиматов, предписаний УАП ДП, Open Almaty и так далее", - сообщили в управлении городской мобильности.

Отмечается, что ямочный ремонт проводится в весенне-летне-осенний период года, характеризующийся установившейся среднесуточной температурой воздуха +10 градусов и выше, на сухом основании.

Устранение образовавшихся дефектов в зимний период года на дорожном покрытии улично-дорожной сети необходимо временно устранять путем забивки холодной/теплой асфальтобетонной смеси или засыпки инертным материалом с укладкой брусчатки (аварийно-восстановительные) с последующим устранением в весенне-летний период с укладкой горячей асфальтобетонной смеси при среднесуточной температуре +10 на сухом основании", - говорится в сообщении.

По данным управления, в целом в городе Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3096,8 километра (2746 улиц). В том числе 385 улиц магистрального значения протяженностью 1150 километров и 2361 улица местного значения протяженностью 1946,8 километра.





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