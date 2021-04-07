В Алматы отремонтируют 250 тыс. квадратных метров дорог

По текущему (ямочному) ремонту планируется отремонтировать более 250 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок. В настоящее время текущий ремонт первоочередно производится на магистральных улицах с переходом на улицы районного значения. Работы по текущему ремонту проводятся на постоянной основе по мере выявления дефектов по заявкам районных акиматов, предписаний УАП ДП, Open Almaty и так далее", - сообщили в управлении городской мобильности.
Отмечается, что ямочный ремонт проводится в весенне-летне-осенний период года, характеризующийся установившейся среднесуточной температурой воздуха +10 градусов и выше, на сухом основании.
Устранение образовавшихся дефектов в зимний период года на дорожном покрытии улично-дорожной сети необходимо временно устранять путем забивки холодной/теплой асфальтобетонной смеси или засыпки инертным материалом с укладкой брусчатки (аварийно-восстановительные) с последующим устранением в весенне-летний период с укладкой горячей асфальтобетонной смеси при среднесуточной температуре +10 на сухом основании", - говорится в сообщении.
По данным управления, в целом в городе Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3096,8 километра (2746 улиц). В том числе 385 улиц магистрального значения протяженностью 1150 километров и 2361 улица местного значения протяженностью 1946,8 километра.
Ранее сообщалось, что в 2021 в Казахстане запланирована реконструкция и строительство 6 тыс. километров автодорог.
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