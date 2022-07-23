Система Orphus

В Алматы построят завод по производству желатина

22.07.2022, 16:08 14081
В Алматы построят завод по производству желатина
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров встретился с инвестором из Турции, членом исполнительного комитета холдинга Iskefe Серташ Ахмет Левентом. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся строительства завода по производству желатина на территории индустриальной зоны Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проект зарубежной компании включен в реестр участников индустриальной зоны в соответствии с протокольным решением регионального координационного совета города Алматы от 21 декабря 2021 года. Для его реализации выделен земельный участок площадью 4,5 га. Инвестор планирует вложить в строительство завода порядка 9,8 млрд тенге с созданием в перспективе более 100 постоянных рабочих мест. Производственные мощности предприятия позволят выпускать более 7 тысяч тонн желатина стандарта "халал" ежегодно. В настоящее время ТОО "Halavet KZ" проводит процедуру адаптации проектной документации под строительные нормы и стандарты Казахстана. Открытие завода ожидается в 2024 году", - сообщили в акимате Алматы.

 
В качестве сырья для желатина будут использованы шкуры местного КРС, таким образом, доля казахстанского содержания составит не менее 60%. Как отмечают в компании, на сегодня предприятия пищевой, косметической и фармацевтической промышленности в Казахстане полностью импортируют желатин для производства своей продукции, поэтому открытие завода в Алматы позволит восполнить недостающий спрос отечественных производителей в качественном сырье. 
 
ТОО "Halavet KZ" входит в структуру холдинга Iskefe, который был основан в 1957 году в Турции и объединяет 7 кожевенных заводов, заводы по производству желатина, белка, гидролизатов, жидких аминокислот для животных, научно-исследовательский центр и испытательные лаборатории. На долю Iskefe Holding приходится 6% мировых потребностей в говяжьем желатине с рынками сбыта в Европе и Азии.
 

новости по теме

В РК в пользование для добычи углеводородов отдали 16 участков

22.07.2022, 20:23 9581
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - 22 июля в Казахстане прошел очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аукцион проходил по 17 участкам недр, по итогам которого по 16 участкам недр определены победители аукциона, по 1 участку недр аукцион не состоялся в связи с отсутствием зарегистрированных в день проведения аукциона участников, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
Сумма стартового размера подписных бонусов по 16 участкам составила порядка 2,3 млрд тенге. По итогам аукциона общая сумма предложенного подписного бонуса составила более 21 млрд тенге.
 

Президент дал ряд поручений председателю правления АО "НК QazaqGaz"

22.07.2022, 19:49 10426
Президент дал ряд поручений председателю правления АО "НК QazaqGaz"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Президент заслушал отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "НК QazaqGaz" за первое полугодие 2022 года, а также о ходе исполнения его поручений по обеспечению товарным газом внутреннего рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Принятые национальной компанией неотложные меры позволили не допустить дефицита товарного газа на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По словам председателя правления АО "НК QazaqGaz" Санжара Жаркешова, на сегодняшний день полностью удовлетворены потребности внутреннего рынка. QazaqGaz приступил к строительству ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м3. Проводятся работы по расширению ресурсной базы за счет новых проектов разведки и добычи газа. Также утвержден комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы.
 
Глава государства был проинформирован о ходе проведения комплексного аудита деятельности компании. Ведется международный технический аудит газотранспортной системы Казахстана. В результате оптимизации расходов национальной компании экономия с начала 2022 года составила 9 млрд тенге.
 
Председатель правления АО "НК QazaqGaz" также доложил, что проводятся работы по сокращению перечня запрашиваемых документов для выдачи технических условий по подключению к газу.
 
Разработан и внесен на рассмотрение комплекс мер по социально справедливой реформе ценообразования.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, в том числе по наращиванию темпов газификации в Казахстане.
 

ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности

22.07.2022, 17:02 13421
ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии с частью 3 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" наложен штраф в размере 1 424 776 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены", - сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

 
Напомним, ранее антимонопольный департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" и направил материалы в Карасайский специализированный межрайонный суд Алматинской области для рассмотрения.
 
В частности, по итогам проверки рынка "Алтын Орда" в марте 2022 года в деятельности товарищества выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.
 
Постановление Карасайского специализированного межрайонного суда в законную силу не вступило.
 

Свыше 2 тысяч фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора установлено в Алматинской области

22.07.2022, 16:06 14546
Свыше 2 тысяч фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора установлено в Алматинской области
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматинской области выявлены многочисленные факты завоза из-за рубежа большегрузных авто без уплаты сбора за первичную регистрацию, а также случаи выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты государственной пошлины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам проверки управления административной полиции Алматинской области (за период 2018-2021 годы) установили 2329 фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора на 13,5 млрд тенге", - проинформировали в Комитете государственных доходов. 

 
Сообщается, что ввозимые из третьих стран автотранспортные средства, в частности седельные тягачи с годом выпуска свыше 7 лет, при первичной постановке на учет не уплачивали сбор, размер которого составляет 2500 МРП (в 2019 году - 6,3 млн тенге, 2020 году - 6,9 млн тенге, 2021 году - 7,3 млн тенге). 
 
Кроме того, было выявлено 450 фактов выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты государственной пошлины, в результате потери в бюджет составили 135,7 млн тенге. 
 

Пошлина за номера с одинаковыми цифровыми и буквенными значениями варьируется от 174 000 тенге до 872 900 тенге. Данные факты указывают на системный подход получения услуг без фактической уплаты обязательных платежей, что привело к значительным потерям бюджета" - пояснили в комитете. 

 
В настоящее время административной полицией проводятся мероприятия по взысканию непоступивших сумм сбора и пошлины с лиц, получивших вышеуказанные услуги нестандартным путем. 
 
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для установления круга виновных лиц и принятия соответствующего решения.
 

МНЭ РК провело рабочие встречи в Международном валютном фонде в Вашингтоне

22.07.2022, 14:59 15766
Фото: МНЭ РК
ВАШИНГТОНЕ. 22 ИЮЛЯ - В рамках рабочей поездки в Вашингтон министр национальной экономики Алибек Куантыров встретился с заместителем управляющего директора МВФ Бо Ли и главой подразделения по Ближнему Востоку и Центральной Азии Международного валютного фонда Николя Бланше, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Глава МНЭ подробно рассказал о текущей макроэкономической ситуации в Казахстане и экономических реформах, проводимых правительством РК", - информирует пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

 
Также Бо Ли поделился своим мнением о текущих вызовах, с которыми сталкивается мировая экономика, такими как ускорение инфляции и угроза продовольственной безопасности. В этой связи он подчеркнул важность фискальных резервов для сохранения макроэкономической стабильности в Казахстане. 
 
Кроме того, Николя Бланше проинформировал о предстоящей в сентябре миссии МВФ в РК, в ходе которой будут выработаны рекомендации по эффективному противодействию инфляции. 
 
По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем важным вопросам, а также углубить сотрудничество в таких сферах, как макроэкономическое моделирование, переход к углеродной нейтральности и "зеленые" финансы.
 

До 15 тысяч гектаров планируют увеличить посевные площади сахарной свеклы в области Жетісу к 2026 году

22.07.2022, 12:41 17566
До 15 тысяч гектаров планируют увеличить посевные площади сахарной свеклы в области Жетісу к 2026 году
Фото: Минсельхоз РК
ТАЛДЫКОРГЕКТАРН. 22 ИЮЛЯ - Посевные площади сахарной свеклы в области Жетісу планируется увеличить в 2023 году до 8,1 тысячи гектаров, в 2024 году - до 10,7 тысячи гектаров, в 2025 году - до 12,2 тысячи гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этом году этот вид культуры посеян в области на 6,2 тысячи гектаров. Планируется собрать 210 тысяч тонн и произвести 20 тысяч тонн свекловичного сахара", - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

 
По данным областного управления сельского хозяйства, за последние 7 лет посевные площади сахарной свеклы увеличены в 7,4 раза (с 1,2 тысячи гектар в 2014 году до 8,9 тысячи гектар в 2021 году), а объем продукции, реализованной на переработку, - в 19,8 раза (с 9,9 до 196 тысячи тонн). 
 
Производство белого сахара в области продолжают осуществлять Коксуский и Аксуский сахарные заводы. В текущем году за 1 тонну реализованной продукции аграриям будет выплачено по 30 тысяч тенге (со стороны завода - 15 тысяч тенге, за счет субсидий - 15 тысяч тенге), что на 8 тысяч тенге больше, чем в 2021 году.
 
При этом с прошлого года Коксуский сахарный завод занимается производством тростникового сахара. В 2021 году была переработана 41 тысяча тонн сырья, произведено 40 тысяч тонн тростникового сахара. В текущем году получена квота на 48 тысяч тонн, на сегодняшний день переработано 29,4 тысячи тонн тростникового сырья, объем произведенного сахара - 28,5 тысячи тонн. К ноябрю текущего года на Аксуском заводе планируется установить и ввести в эксплуатацию линию по переработке камыша. Таким образом, оба завода будут работать круглогодично, перерабатывая как свекловичное, так и тростниковое сырье.
 
Как сообщают в областном управлении сельского хозяйства, в 2023 году планируется увеличить посевные площади сахарной свеклы в Аксуском (1200 гектаров), Алакольском (500 гектаров), Сарканском (1200 гектаров) районах и реализовать на Аксуском сахарном заводе 100,0 тысяч тонн сырья на переработку. В целом к 2026 году посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 15 тысяч гектаров.
 
Кроме того, в планах имеется запуск третьего сахарного завода, расположенного в Алакольском районе. С предложением о его реабилитации к представителям трех международных финансовых институтов обратился аким области Бейбит Исабаев в ходе состоявшейся на днях встречи.
 

Для стабилизации цен на сахар подписан меморандум между социально-предпринимательской корпорацией, Коксуским сахарным заводом и торговыми сетями "Магнум", "Смолл", "Тоймарт" об отгрузке 2 тысяч тонн сахара по цене 450 тенге за килограмм. Также с Аксуским сахарным заводом по оборотной схеме заключен контракт на 1500 тонн", - отметили в акимате.


В Казахстане в 5 раз увеличат посевы сахарной свеклы. В Казахстане закупочную стоимость сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну.
 

Отменяется применение временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из России в Казахстан

21.07.2022, 13:38 30766
Отменяется применение временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из России в Казахстан
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Республикой Казахстан подписан протокол "О внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года", сообщили в пресс-службе Минэнерго РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что протокол подписан 18 июля 2022 года в целях отмены применения временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Казахстан.
 

Отмена применения временного периодического таможенного декларирования позволяет исключить возможность резервирования одной компанией всего объема российских нефтепродуктов, предназначенных для поставки в Республику Казахстан", - уточнили в ведомстве.

 
Подписанный межправительственный протокол вступит в силу после выполнения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. 
 

Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар

21.07.2022, 13:00 28596
Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии высказался о необходимости повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза - до 25 тысяч. Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари - Шариф - Кабул - Пешавар. В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав", - сказал Токаев.

 
Президент отметил, что со своей стороны Казахстан призывает партнеров активнее использовать железную дорогу Казахстан - Туркменистан - Иран, кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.
 

В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. При этом нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза", - добавил глава государства.

 
Также президент отметил, что Казахстан поддерживает строительство новой автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана.
 

С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги Жанаозен - граница Туркменистана. Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур для транзитных перевозок. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики", - заключил Токаев.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов