В Алматы построят завод по производству желатина

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АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров встретился с инвестором из Турции, членом исполнительного комитета холдинга Iskefe Серташ Ахмет Левентом. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся строительства завода по производству желатина на территории индустриальной зоны Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проект зарубежной компании включен в реестр участников индустриальной зоны в соответствии с протокольным решением регионального координационного совета города Алматы от 21 декабря 2021 года. Для его реализации выделен земельный участок площадью 4,5 га. Инвестор планирует вложить в строительство завода порядка 9,8 млрд тенге с созданием в перспективе более 100 постоянных рабочих мест. Производственные мощности предприятия позволят выпускать более 7 тысяч тонн желатина стандарта "халал" ежегодно. В настоящее время ТОО "Halavet KZ" проводит процедуру адаптации проектной документации под строительные нормы и стандарты Казахстана. Открытие завода ожидается в 2024 году", - сообщили в акимате Алматы.
В качестве сырья для желатина будут использованы шкуры местного КРС, таким образом, доля казахстанского содержания составит не менее 60%. Как отмечают в компании, на сегодня предприятия пищевой, косметической и фармацевтической промышленности в Казахстане полностью импортируют желатин для производства своей продукции, поэтому открытие завода в Алматы позволит восполнить недостающий спрос отечественных производителей в качественном сырье.
ТОО "Halavet KZ" входит в структуру холдинга Iskefe, который был основан в 1957 году в Турции и объединяет 7 кожевенных заводов, заводы по производству желатина, белка, гидролизатов, жидких аминокислот для животных, научно-исследовательский центр и испытательные лаборатории. На долю Iskefe Holding приходится 6% мировых потребностей в говяжьем желатине с рынками сбыта в Европе и Азии.