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В Алматы принимаются меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты

04.03.2022, 18:54 10106
В Алматы принимаются меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) принимается ряд системных и оперативных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках "оборотных" займов предоставлены льготные займы торговым сетям "Магнум" и "Тоймарт", заводу по производству яиц "Алсад", производителю мяса говядины "АсылЕт", на полках которых ведется фиксирование цен на 19 наименований СЗПТ в объеме 36,5 тысячи тонн. В настоящее время прорабатывается пролонгация договора займа с торговой сетью "Тоймарт", сообщает пресс-служба акимата города. 
 
Кроме того, для стабилизации цен в период межсезонья с сентября 2021 по апрель 2022 года ведется реализация 22 тысяч тонн овощей в торговой сети "Магнум" в рамках "форвардного" закупа. В сети "Тоймарт" ведется реализация 380 тонн картофеля, а также 300 тонн лука по фиксированным ценам до 30 апреля текущего года.
 
На 7 основных рынках города ("Зеленый базар", "Жана Акбулак" (оптовка), "Сары-Арка", "Тастак", "Таусамалы", "Алматы-1", ярмарка "Турксиб") действуют социальные лавки, где реализуются 10 наименований СЗПТ (картофель, морковь, лук и капуста, сахар, гречневая крупа, масло подсолнечное, рис, рожки, мука) по сниженным ценам, что создает конкурентную среду среди торгующих.
 
По образцу овощных социальных лавок запущены мясные лавки на 7 рынках ("Жулдыз", "Орбита", "Таусамалы", "Арыстан", "Тастак", "Барыс-4", ярмарка "Турксиб"). На сегодня наблюдается увеличение спроса со стороны населения на мясную продукцию, за счет чего продажа говядины в мясных лавках увеличилась с 1 до 4 тонн в день.
 
Заключены 19 меморандумов с производителями СЗПТ для прямых поставок на полки в торговые точки города по сниженным ценам.
 
В целях недопущения дефицита продукции на полках магазинов "у дома", а также сдерживания цен организованы поставки бакалейной продукции (рис, масло подсолнечное, мука 1-го сорта, крупа гречневая, сахар) по сниженным ценам напрямую от производителей.
 
На еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки выходного дня в 5 районах города (Алмалинский, Медеуский, Бостандыкский, Алатауский, Ауэзовский). Участие принимают сельхозтоваропроизводители близлежащих районов Алматинской области, а также пищевые предприятия Алматы.
 
Совместно с департаментом защиты и развития конкуренции по городу Алматы налажена работа по контролю за соблюдением 15-процентной торговой надбавки на СЗПТ.
 
По поручению главы государства совместно с акиматом Алматинской области ведется работа по наведению порядка на оптовом рынке "Алтын Орда". В результате исключения ряда посреднических схем на этом рынке ожидается снижение цен на овощную, мясную продукцию и фрукты.
 
По аналогии проводимой работы на оптовом рынке "Алтын Орда" по поручению акима города создана региональная комиссия по расследованию посреднических схем по цепочке ценообразования продовольственных товаров, которая будет проводить проверки ценообразования на торговых объектах с принятием соответствующих мер в случае выявления фактов необоснованного завышения цен.
 
Работа по стабилизации цен на СЗПТ остается на особом контроле.
 

новости по теме

Цены на газ в Европе снова обновили исторический максимум

04.03.2022, 21:00 6926
Цены на газ в Европе снова обновили исторический максимум
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 МАРТА - Как сообщает РИА Новости со ссылкой на биржу ICE, цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2287 долларов за тысячу кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее сообщалось, что прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы.
 
1 марта, аналитик по товарным рынкам "Открытие инвестиции" Оксана Лукичева сказала, что цены на европейском рынке газа в ближайшие месяцы останутся высокими. Об этом она заявила, комментируя влияние антироссийских санкций в газовой сфере на потребительские цены в Европе. 
 

В РК планируют увеличить объемы выращенной рыбы почти в два раза

04.03.2022, 20:43 7571
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В ходе заседания коллегии председатель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Нариман Жунусов сообщил, что в текущем году объемы выращенной рыбы планируется увеличить с 13,1 тысячи тонн до 22,7 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также будут введены упрощенные меры налогообложения деятельности по переработке рыбы, сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.
 
Жунусов отметил, что в прошлом году комитет полностью выполнил план работы, была утверждена программа развития рыбного хозяйства. Сейчас проводится соответствующая работа по реализации данной программы до 2030 года. 
 

В апреле 2021 года утверждена программа развития рыбного хозяйства. Поставлена задача увеличить объемы выращенной рыбы до 270 тысяч тонн в год к 2030 году. На сегодняшний день рыбоводством по республике занимаются около 300 хозяйств, и по сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 40%", - рассказал председатель комитета.

 
Кроме того, реализовано девять инвестиционных проектов по производству рыбы, создано около 280 рабочих мест и привлечено около 3 млрд тенге частных инвестиций. На совещании также обсуждались вопросы по борьбе с незаконным выловом рыбы, воспроизводству рыбных ресурсов, сотрудничеству с международными организациями и был озвучен план работы на текущий год.
 
В частности, в этом году комитет намерен увеличить объемы выращенной рыбы с 13,1 тысячи тонн до 22,7 тысячи тонн. Планируется разработать концепцию и проект закона "Об аквакультуре", а также принятие упрощенных мер налогообложения деятельности по переработке рыбы.
 
15 февраля министр экологии Сериккали Брекешев подписал меморандум о сотрудничестве по вопросам развития осетроводства в Казахстане с представителями швейцарских компаний Caviar House & Prunier Group SA и Swiss Choice Holding SA.
 

Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа остановилась

04.03.2022, 19:23 9436
Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа остановилась
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 МАРТА - Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прокачка газа по трубопроводу в прямом направлении была остановлена в 9.00 по московскому времени. Реверса в Польшу на данный момент тоже нет, сообщают "Известия".
 
Ранее в этот день "Газпром" забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 3 марта. На аукционе был предложен объем в 3,7 млн кубометров в час. Востребованными стали порядка 16,7% мощностей в период с 8.00 3 марта до 8.00 по московскому времени 4 марта.
 
До этого, 1 марта, аналитик по товарным рынкам "Открытие инвестиции" Оксана Лукичева сказала, что цены на европейском рынке газа в ближайшие месяцы останутся высокими. Об этом она заявила, комментируя влияние антироссийских санкций в газовой сфере на потребительские цены в Европе.
 
2 марта цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.
 
Прямую прокачку газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа возобновили в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца. С этого момента транспортировка газа из России в Европу по этому газопроводу идет только в ночные часы и ранним утром, что может быть связано с более низкими температурами в Европе на неделе в это время.
 

Акции казахстанских компаний резко упали в цене

04.03.2022, 14:39 14926
Акции казахстанских компаний резко упали в цене
Фото: twitter/KASE
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Акции казахстанских компаний теряют в стоимости из-за неблагоприятной геополитической ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным казахстанской фондовой биржи KASE, развитие локального рынка акций в феврале продолжали определять внешние политические факторы. В это время на рынке ценных бумаг наблюдались три выраженных периода. 
 

С 1 по 10 февраля индекс продолжал развивать набранный в конце января положительный тренд. В период с 11 по 21 февраля по мере поступления информации о возможном начале российско-украинского военного конфликта рынок перешел в горизонтальный тренд, а с 22 февраля - в красную зону", - сообщается в докладе KASE. 

 
По ее данным, под наибольшее влияние данного фактора попали те компании, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже. 
 

24 февраля в течение торговой сессии в Лондоне снижение цены акций АО Kaspi.kz превысило 50%, АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - 15 %, АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" - 9 %", - сообщается в докладе.

 
В нем отмечается, что существенные просадки достаточно быстро выкупались. Тем не менее с начала месяца цены на акции снизились по всему представительскому списку индекса KASE за исключением компании "Казатомпром". 
 

Значение самого индекса с начала февраля снизилось на 5,28%, до 3 361,98 пункта. На этом уровне индекс в последний раз находился в октябре 2021 года", - сообщили на бирже. 

 
По ее данным, наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - 3,7 млрд тенге (59,4% от общего объема торгов с индексными акциями). При этом "Народный банк" наряду с АО "Казахтелеком" показал наибольшее снижение по итогам месяца. 
 

Ценные бумаги обеих компаний снизились в цене на 12,4%. При этом АО "Казахтелеком" о корпоративных событиях не отчитывалось, АО "Народный сберегательный банк Казахстана" назначило конференцию по объявлению финансовых годовых результатов на 15 марта", - сообщает KASE. 

 

Товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос в 2021 году на 33%

04.03.2022, 12:32 17671
Товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос в 2021 году на 33%
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33% и превысил $4,1 млрд. Такие данные озвучил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на XII заседании Казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнерства, отметив, что экспорт из Казахстана в Турцию за 2021 год вырос на 39% и составил около $3 млрд. Импорт в Казахстан из Турции за 2021 год вырос на 20,5% и составил $1,1 млрд. На сегодняшний день турецкий бизнес реализует в Казахстане инвестпроекты на общую сумму $5,5 млрд.
 
В ходе заседания стороны обсудили обширный спектр вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в транзитно-транспортной области, в сферах промышленности, туризма, геологии, здравоохранения и агропромышленного комплекса. Также внимание было уделено необходимости расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов, рассказали в пресс-службе правительства.
 
Вице-президент Турции Ф. Октай отметил, что Турецкая Республика готова и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном по всем направлениям, что будет способствовать развитию взаимовыгодного партнерства. 
 
По итогам обсуждений был подписан итоговый протокол заседания МПК и принят совместный план. Члены официальных делегаций провели двусторонние встречи для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
 

С Украины выбрались 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками

04.03.2022, 12:06 18316
С Украины выбрались 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками
Фото: Depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - По состоянию на 4 марта с Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками. Еще семь грузовиков находится на границе с Польшей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На территории Украины (преимущественно в центральном и восточных регионах) еще остаются 26 грузовых автомобилей. Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается, проинформировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
Ранее в МИИР прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях. Для вывоза казахстанских грузовых автомобилей был сформирован и передан в МИД РК список транспортных средств. Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.
 
В ходе совещания перевозчикам было рекомендовано направлять водителей к Польской и Молдавской границам через западную часть Украины, где открыты пропускные пункты и организован проезд в упрощенном порядке.
 
Кроме того, в МИИР РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере грузоперевозок. Оперативный штаб сформирован для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок.

На базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия. По возникающим вопросам можно обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0 800; +7 (7172) 98-35-35. Также можно написать в WhatsApp на номер + 7 708 088 0 800.
 

Пострадавшим от погромов бизнесменам Алматы возместили 3,7 миллиарда тенге

04.03.2022, 11:59 19001
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Предпринимателям из зарегистрированной 1201 заявки ущерб возмещен 1 009 субъектам бизнеса на сумму 3,774 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для ускорения и упрощения выплат до 10 млн тенге по всем видам ущерба (недвижимое и движимое имущество, оборудование) по инициативе акимата Алматы правительством страны внесены изменения в правила возмещения имущественного вреда. 
 
Сокращен срок рассмотрения заявок от одного месяца до двух недель. 
 
По оценкам акимата, с учетом этих изменений, охват выплат к 10 марта 2022 года достигнет 90%. Об этом было сказано в ходе XVI сессии маслихата Алматы по уточнению местного бюджета на текущий год в целях исполнения поручения главы государства по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы.

Напомним, уточнение бюджета проводится за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге. Данные средства будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов.   
 

С нового учебного года ученики начальных классов госшкол Алматы будут питаться бесплатно

04.03.2022, 11:31 16051
С нового учебного года ученики начальных классов госшкол Алматы будут питаться бесплатно
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - С 1 сентябра 2022 года ученики начальных классов государственных школ Алматы будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом стало известно в ходе XVI сессии маслихата города по уточнению местного бюджета на текущий год в целях исполнения поручения главы государства по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с поручением главы государства, а также всестороннего обсуждения и пожеланий многодетных мам и экспертов нами принято решение по обеспечению бесплатным горячим питанием для всех учеников начальных 1-4 классов государственных школ (125 тыс. детей)", - сказал на ХVI сессии маслихата города Алматы Ерболат Досаев.

 
По его словам, с 1 сентября текущего года для реализации данного решения на эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца).
 
Он также напомнил, что с 2019 года городом было обеспечено бесплатное питание для учащихся 1-11 классов детей из семей СУСН.
 
По информации акимата Алматы, уточнение бюджета проводится за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге. Ерболат Досаев отметил, что эти средства будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов.
 
В целях стимулирования развития МСБ и создания новых рабочих мест подготовлен дополнительный пакет мер по поддержке бизнеса. 
 
Так, на региональную программу Almaty Business, реализуемую совместно с Фондом "Даму", из средств местного бюджета предлагается дополнительно выделить 750 млн тенге на паритетной основе "1 к 1". Общая сумма достигнет 10 млрд тенге. За счет выделенных средств ожидается реализация не менее 50 новых проектов, в первую очередь на территории районов с низкой деловой активностью. Это Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский и Турксибский районы. Ставка в этих районах составит 5%, в остальных районах - 7%.
 

В рамках Года детей, объявленного президентом РК в государственных школах с 1 сентября текущего года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца)", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

 
Кроме того, для расширения доступа детей к спортивным секциям будет также увеличено финансирование спортивных кружков на 1,5 млрд тенге - до 3,2 млрд. В целях снижения дефицита ученических мест будет продолжено строительство 46 объектов среднего образования, из которых 22 будут введены в текущем году (на 14 245 ученических мест). На завершение строительства пяти пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах предлагается дополнительно выделить 1,8 млрд тенге.
 
В целях поддержки социально уязвимых слоев населения продолжается финансирование программы занятости. Планируется предусмотрение средств на социальные рабочие места для инвалидов.
 
Для непрерывного функционирования семи центров для лиц с ограниченными возможностями планируется приобретение медицинского и бытового оборудования на сумму 128,5 млн тенге.
 

В рамках государственной программы "Нурлы жер" увеличено финансирование с 1 до 1,5 млн тенге по выдаче жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу, на что предусматривается 500 млн тенге. В перечень получателей данных сертификатов входят: инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", - поделились в акимате.

 
Также в ведомстве рассказали, что в текущем году планируется завершить строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Айнабулак-2. Для большего охвата физической культурой и спортом детей Турксибского района начато проектирование нового ФОК и одновременная реконструкция стадиона "Авиатор". 
 
В целях обеспечения водоснабжением 24 тысяч жителей планируется проектирование и строительство сетей водоснабжения в дачном массиве Кенсай, завершение строительства резервуаров воды и сетей водопровода, а также насосной станции в микрорайоне "Думан" на общую сумму 320 млн тенге.
 
Средства, ранее запланированные на средний ремонт проспекта аль-Фараби (от ВОАД до улицы Саина), будут направлены на ремонт и строительство дорог в микрорайонах "Тастыбулак" "14 территория" и улицы Утемисулы в микрорайоне Шанырак-1.
 
По поручению главы государства в целях обеспечения безопасности будет не только восстановлена, но и укреплена материально-техническая база правоохранительных органов и Гражданской обороны города. Дополнительно планируется подключение 3 050 камер наружного наблюдения в социальных объектах и местах массового скопления людей.
 
В ходе заседания для повышения эффективности работы местных исполнительных органов маслихатом был утвержден проект новой структуры управления городом Алматы, а также другие вопросы, касающиеся текущей деятельности города.
 

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