В Алматы приступили к реализации поручений президента по поддержке социально уязвимых слоев населения

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил городской план по реализации поручений главы государства, данных на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

Для поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетных семей из местного бюджета выделяется более 5,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Как сказал глава государства, каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты реформ не в долгосрочной перспективе, а уже сейчас. Для повышения доходов малообеспеченных граждан, доступа к жилью, качественному образованию и здравоохранению, а также на развитие регионов президент поручил выделить дополнительно 2 трлн тенге. В целях качественного выполнения поставленных президентом социальных задач в Алматы принят конкретный план действий, в том числе городская социальная программа "Бакытты отбасы". Это льготная жилищная ипотека, стипендии для школьников и студентов, социальные и единовременные выплаты, трудоустройство и другое. В целом для комплексной поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе малообеспеченных многодетных семей, выделяется более 5,5 млрд тенге", - отметил Бауыржан Байбек.

По его словам, уже с 11 марта в Алматы начнется прием документов по специальной городской жилищной программе "Бакытты отбасы". Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2%. Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге.

С этого же дня для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второго ребенка, детский сад станет бесплатным.

С 20 марта впервые почти 4 тысячи отличников учебы из малообеспеченных семей начнут получать стипендии. Ежемесячно школьники - по 5 тысяч тенге, студенты университетов и колледжей - по 10 тысяч тенге.

С 25 до 50,5 тысячи тенге повышается размер единовременных выплат для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Увеличенные выплаты начнутся с 15 марта, планируется охватить порядка 5 тыс. людей. С 15 марта на 70% будут увеличены размеры выплат малоимущим на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения с 5 тыс. до 8,6 тыс. тенге. Кроме того, выделены средства на оказание жилищной помощи социально уязвимым слоям населения по возмещению расходов до 5% на коммунальные услуги.

С 1 марта начат набор для профессиональной подготовки и обучения безработных матерей Алматы с выплатой ежемесячной стипендии в размере 16,7 тыс. тенге. Кроме того, в городе будет организовано прохождение молодежной практики, трудоустройство с субсидированием и привлечение к социальным работам с ежемесячной зарплатой в 63 тыс. тенге.

Уже в апреле откроет свои двери первый Центр для многодетных матерей, где по принципу одного окна будут оказываться юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери. Для их удобства в центре будет организован детский мини-сад.

Руководитель городского управления социального благосостояния Рахат Шимашева также сообщила, что в рамках программы "Нурлы жер" в мегаполисе начнется строительство более 40 тысяч арендных квартир, в том числе для малообеспеченных семей.

В связи с повышением критериев оказания адресной социальной помощи до 70% от прожиточного минимума, количество получателей в Алматы увеличивается с 2699 до 4000 человек.

Кроме того, повышаются пособия воспитывающим детей-инвалидов с 31,1 тыс. до 41,6 тыс. тенге. Данной мерой планируется охватить 7394 человека. При этом по поручению главы государства более 30 тысячам работников бюджетной сферы Алматы планируется повысить заработную плату до 30%.

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