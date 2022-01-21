В Алматы проведут мониторинг по ценовым надбавкам в магазинах "у дома"

АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил провести мониторинг ценовых надбавок в магазинах "у дома", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поручаю заместителю Кикимову совместно с управлением предпринимательства и районными акимами провести мониторинг соблюдения торговой надбавки на социально значимые продукты и товары в магазинах у дома. По решению правительства, торговая надбавка не должна превышать 15%", - сказал Сагинтаев на брифинге в РСК Алматы.

Он рассказал, что по поступающей ифнормации, имеются факты необоснованного повышения цен в магазинах "у дома".

Необходимо принимать строгие меры в отношении спекуляции в такой сложный период. Будем разбираться по каждому случаю и вводить предельные цены", - сказал аким.

Он проинформировал, что с прошлой недели заключены контракты на поставку товаров в магазины "у дома".

Напрямую от производителей им доставлено 67 тонн продукции", - уточнил спикер.

Кроме того, заключены меморандумы по фиксированию отпускной цены на хлеб - 85 тенге, а также на поставку в торговые сети города 1800 тыс. тонн подсолнечного масла по 585 тенге за литр и 770 тонн гречневой крупы по 500 тенге за килограмм.

Также организованные прямые поставки овощей из ряда областей Казахстана.

По поручению главы государства будут продолжены системные меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты. На это из местного бюджета выделено 11 млдр тенге. С января пролонгированы оборотные льготные займы сетям Magnum и ToiMart. За счет выделенных средств ведется реализация всех девятнадцати наименований СЗПТ в сети Magnum и 12 сети ToiMart по сниженным ценам. В целом в двух сетях цены на овощи на 30-50% ниже рыночных, на мясную продукцию - на 10-15%, на бакалею - на 10-30%", - рассказал Сагинтаев.

Он также напомнил о работе социальных лавок, находящихся на городских рынках.

На 7 продовольственных рынках (Зеленый базар, "Акбулак" (оптовка), "Сары-Арка", "Тастак", "Таусамалы", "Алматы-1", ярмарка "Турксиб") реализуется овощная и бакалейная продукция по ценам в 1,5-2 раза ниже рыночных", - сказал аким.

Кроме того, запущены мясные социальные лавки на рынках "Тастак", "Орбита", "Арыстан", "Тау самал" и "Жулдыз", где реализуется говядина по цене 2050 тенге за килограмм.

Сагинтаев добавил, что в настоящее время на территории индустриальной зоны Алматы ведется проектирование строительства распределительного центра, который позволит создать необходимую инфраструктуру для сокращения звеньев между производителями и розницей. В текущем году планируется завершить разработку проектно-сметной документации и начать строительно-монтажные работы распределительного центра.