В Алматы расширили список категорий и увеличили сумму льготного займа по "Алматы жастары 3.0"

АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Facebook сообщил о нововведениях городской программы "Алматы жастары 3.0", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В прошлом году мы разработали и запустили уникальную городскую программу по обеспечению жильем трудящейся молодежи "Алматы жастары 3.0". Тысяча молодых алматинцев в возрасте до 35 лет смогли получить льготные жилищные займы под 5% годовых сроком до 25 лет. Общее количество - 1 тыс. займов", - написал Б. Сагинтаев.

По словам акима Алматы, учитывая высокий спрос, в этом году продолжили реализацию программы. При этом сумма займа выросла на 5 млн тенге - до 18 млн. Как и прежде, жилье можно выбрать как на первичном, так и на вторичном рынках.

Кроме того, расширен перечень категорий. Теперь вместе с представителями таких профессий, как медицинские работники, учителя, преподаватели и научные сотрудники вузов и НИИ, сотрудники сферы культуры и спорта, журналисты, писатели, работники в сфере социальной защиты населения, право участвовать в программе получили сотрудники правоохранительных органов.

Как и в прошлом году, желающих приобрести доступное жилье очень много.

В период с 10 по 31 марта поступило 9741 заявление, из которых 3828 отклонены из-за несоответствия требованиям программы. 5913 заявлений приняты к участию в программе. Из них поданы работниками сферы здравоохранения - 1716; образования - 2356; культуры - 225; спорта - 55; сотрудники вузов и НИИ - 639; СМИ - 111; социальной сферы - 57; правоохранительных органов - 754.

После подсчета баллов тысяча претендентов, набравших наибольшее количество баллов по сферам, получат направления для подтверждения платежеспособности в "Отбасы банке". Направления действительны в течение 15 рабочих дней. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, осуществляют самостоятельный выбор жилья на первичном и вторичном рынках в течение 45 рабочих дней.

Со списками можно ознакомиться на сайте программы www.almaty-zhastary.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства