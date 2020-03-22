В Алматы рассказали о работе субъектов предпринимательства в условиях карантина

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - На брифинге в пресс-центре акимата Алматы заместитель акима города Сапарбек Туякбаев и заместитель руководителя департамента комитета по защите конкуренции по Алматы Арлан Калуетов рассказали о работе субъектов предпринимательства в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.

В частности, было отмечено, что на жесткий контроль взяты 19 социально значимых товаров. В магазинах Magnum и Small имеются большие запасы продовольствия - всего 12 тысяч тонн продуктов первой необходимости.

Было особо подчеркнуто, что на контроле цены продовольственных и аптечных товаров. Среди последних - индивидуальные маски, которые по фиксированным ценам (87 тенге) продают в 48 аптеках города.

В настоящее время город получает 50 тысяч масок в день, в ближайшее время эта цифра увеличится до 80 тысяч. И это поможет преодолеть дефицит", - отметил С. Туякбаев.

Обращаясь к горожанам, спикеры предложили сообщать о фактах завышения цен в алматинский комитет по защите конкуренции или в городской штаб по предупреждению распространения коронавируса.

По решению руководства города функционируют только продовольственные магазины. Такие объекты, как фитнес-клубы, SPA-салоны, массажные кабинеты и торговые центры непродовольственной направленности, должны быть закрыты до окончания объявленного карантина. Рестораны работают, но лишь на заказ и вынос продукции.

Отлажен процесс работы блокпостов, через которые в Алматы поступают грузы для обеспечения населения продовольствием и лекарствами. Водителям таких перевозок оказывается максимальная помощь в доставке. Но с обязательной санобработкой и проверкой водителей и экспедиторов тепловизором.

По работе СТО было пояснено, что в перечне запретов на производство торговли и осуществления иных форм деятельности СТО не попадают. Значит, им и всем другим, кто не отмечен в перечне, работать не возбраняется.

Пресечены факты необоснованной накрутки цен производителем макаронных изделий. В настоящее время ведется расследование по производителям санитарных масок.

Планируется создание единого центра доставки продуктовых наборов горожанам, изолированным в своих жилищах.

Спикеры еще раз призвали горожан соблюдать санитарные нормы и без острой необходимости не покидать жилища.

По возникающим вопросам звоните в круглосуточный Call-center 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует проинформировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

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