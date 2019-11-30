В Алматы с начала года создано свыше 40 тысяч новых рабочих мест

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - О борьбе с безработицей и расширении рынка труда сообщил сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Службе центральных коммуникаций при президенте РК в ходе брифинга о главных достижениях Алматы в рамках реализации послания президента РК народу Казахстана, а также о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что в рамках госпрограммы продуктивной занятости "Енбек" в текущем году трудоустроено на постоянные рабочие места 19 тыс. человек, на временные - 6 тыс. человек. Для неработающих граждан и молодежи категории NEET было создано 12 мобильных центров занятости на рынках, вокзалах и ярмарках.

"Также мы выделяем гранты на реализацию новых бизнес-идей для малообеспеченных многодетных семей в размере до 200-кратного месячного расчетного показателя (505 тыс. тенге). В результате отмечается положительная динамика по сокращению уровня безработицы. На сегодня этот показатель составил 5,1% (2014 - 5,5%, 2018 - 5,2%)", - резюмировал Б. Сагинтаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства