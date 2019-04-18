В Алматы снизили налоговые ставки для игровых автоматов, боулинга и бильярда

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Маслихат Алматы утвердил новые ставки фиксированного налога для предпринимателей города Алматы, передает Kazakhstan Today.
Значительно снижены налоговые ставки для игровых автоматов, игровых дорожек (боулинг), бильярдных столов. К примеру, по игровому автомату без выигрыша, предназначенному для проведения игры с одним игроком, фиксированный налог снизили от 12 МРП до 9 МРП, или на 25%. По игровому автомату без выигрыша, предназначенному для проведения игры с участием более одного игрока, налог за один месяц снизили с 18 МРП до 13 МРП, или на 28%. За игровую дорожку (боулинг) обеспечено снижение фиксированного налога с 42 МРП до 20 МРП, или на 48%. За бильярдный стол фиксированный налог снижен на 40% - с 25 МРП до 15 МРП", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
По мнению ведомства, данные послабления дадут бизнесу возможность активно развиваться и вывести из тени нелегальный бизнес.
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