В Алматы стоимость квартир из соцфонда повышаться не будет

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - На площадке региональной службы коммуникаций города Алматы прошел онлайн-брифинг о ходе реализации государственных жилищных программ в городе. В ходе брифинга заместитель директора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы Данагуль Тусупова отметила, что стоимость квартир из социального фонда повышаться не будет, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, социальное жилье вводится в рамках государственной программы "Нурлы жер". Соответственно цены на жилье фиксированы в рамках этой программы.

Повышение цен не ожидается. На сегодняшний день по городу Алматы цены на социальное жилье по государственной программе "Шанырак", а также на кредитное жилье составляет до 240 тысяч тенге", - отметила она.

Условия программы "Шанырак": эффективная ставка - 5% годовых, первоначальный взнос - 10%, максимальный срок займа - до 20 лет, максимальная сумма займа - до 18 млн тенге. Участвовать имеют право все категории очередников МИО.

Напомним, акиматом города Алматы ведется комплексная работа по обеспечению населения доступным и комфортным жильем. В 2020 году обеспечены жильем 2926 семей. В текущем году планируется обеспечить жильем более 8 тыс. горожан, из которых: СУСН - 427; многодетные семьи - 452; "Шанырак" - 3578, кредитное жилье - 1411; "Алматы жастары" - 1000; арендное жилье для работающей молодежи - 1050; "Бакытты отбасы" - 374.

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