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В Алматы задержали мародера, ограбившего строительный супермаркет

18.01.2022, 10:01 10626
В Алматы задержали мародера, ограбившего строительный супермаркет
Фото: Polisia.kz.
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали мародера, ограбившего строительный супермаркет в ходе беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в управлении полиции Ауэзовского района, 41-летний гражданин принимал участие в ограблении крупного строительного супермаркета. Этот факт подозреваемый признал на допросе. При обыске его автомашины обнаружены строительные материалы и инструменты, похищенные вследствие мародерства. 
 

Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 188 УК РК. Злоумышленник арестован", - отметили в полиции.


Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Алматы был нанесен ущерб на сумму 112 млрд тенге. Ущерб субъектов бизнеса - 67 млрд, из них 42 млрд приходится на малый и средний бизнес. 
 

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В Казахстане годовая инфляция в декабре замедлилась до 8,4%

19.01.2022, 14:54 2011
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В декабре 2021 года потребительские цены выросли на 0,6%, что является самым низким показателем для данного месяца с 2015 года, годовой рост цен замедлился до 8,4%, сообщает Национальный банк РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В структуре инфляции значительно замедлился рост цен на продовольственные товары на фоне более слабого повышения цен на большинство групп товаров. Непродовольственная инфляция незначительно ускорилась в результате удорожания автомобилей, бензина и твердого топлива. Инфляция платных услуг ускорилась из-за повышения тарифов на электроэнергию, стоимости услуг", - проинформировали в Нацбанке.

 
Сообщается, что в декабре продолжилось замедление продовольственной инфляции до 9,9% (ноябрь 10,9%). Большая часть групп продовольственных товаров в декабре замедлила рост цен (масла и жиры, яйца, овощи, сахар и молочные продукты). Рост цен на хлебобулочные изделия и крупы немного ускорился. Темпы роста цен на мясо, безалкогольные напитки, рыбу и морепродукты сохранились на прежнем уровне.
 
Непродовольственная инфляция в декабре ускорилась до 8,5% (ноябрь - 8,3%). Цены на ГСМ, в частности, на бензин и твердое топливо, продолжили рост в результате увеличения издержек производителей. Также наблюдается рост цен на автомобили на фоне нехватки комплектующих в производстве. 
 
Годовой рост цен на платные услуги в декабре ускорился до 6,5% (ноябрь - 6,4%). Основным фактором стало ускорение роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги ввиду продолжающегося удорожания электроэнергии. Кроме того, дополнительно повлиял на рост стоимоти платных услуг увеличение цен на услуги транспорта, связанное с подорожанием услуг воздушного пассажирского транспорта и проезда в междугородних автобусах. Вместе с тем, продолжился рост арендной платы за благоустроенное жилье на фоне сохраняющегося повышенного спроса.
 
Кроме того, в декабре замедлился рост цен в обрабатывающей промышленности на продукцию, отпускаемую внутри страны, - до 18,4% (в ноябре - 19,3%). Цены предприятий, производящих продукты питания, незначительно замедлились на фоне более низкого роста цен производителей масел и жиров. Тем временем, выросли цены производителей мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции в результате низкого урожая зерновых культур, высоких цен на горюче-смазочные материалы и корма. Среди продуктов нефтепереработки ускорился рост цен производителей бензина и дизельного топлива. 
 
В сельском хозяйстве цены производителей немного замедлились - до 17,3% (в ноябре - 17,5%). Внутри продукции растениеводства ускорился рост цен на пшеницу, ячмень, кукурузу, а также кормовые культуры. В животноводстве замедлился рост цен на яйца и живой скот.
 

Общий рынок электроэнергии создадут в ЕАЭС

19.01.2022, 11:47 5546
Общий рынок электроэнергии создадут в ЕАЭС
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили ратификационный законопроект - протокол, содержащий изменения в договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, с принятием законопроекта создается правовая основа для интеграции в единую крупную энергосистему. 
 
Формированию межстрановой структуры передачи электроэнергии способствует наличие мощностей, базовой инфраструктуры, а также технические стандарты, общие для электроэнергетических систем государств ЕАЭС. 
 
При этом Нигматулин акцентировал внимание разработчиков законопроекта, Министерство энергетики, на важность создания правил взаимоотношений участников общего рынка, рассказали в пресс-службе мажилиса.
 

Во-первых, важно, чтобы у министерства было адекватное видение долгосрочного развития данного сектора. Особенно это важно в условиях интеграционных процессов. Во-вторых, важна позиция наших переговорщиков. Она должна быть прагматичной, взвешенной и должна быть в интересах Казахстана" - подчеркнул он, обращаясь к министру энергетики Болату Акчулакову. 

 
Он также отметил, что при создании общего энергетического рынка ЕАЭС важно, чтобы учитывались особенности и приоритеты казахстанского топливно-энергетического комплекса. 
 

На первом месте для нас должна быть энергетическая безопасность страны, которая является одним из важнейших факторов безопасности государства в целом", - пояснил председатель мажилиса. 

 
При этом, подчеркнул Нигматулин, вопросы энергобезопасности страны требуют и развития собственных энергомощностей. В связи с этим необходимо провести полный технический аудит энергоисточников, разработать четкий план действий модернизации основных генерирующих мощностей в стране, которые эксплуатируются 40-50 и более лет, а более трети основного оборудования исчерпали свой ресурс. 
 

Получателей господдержки обяжут раскрывать банковскую тайну органам госаудита

19.01.2022, 11:43 6101
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - 13 января 2022 года АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" приняты правила получения согласия от лиц, получающих государственную поддержку, на раскрытие банковской тайны органам государственного аудита, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ направлен на повышение прозрачности использования государственных средств, включая средства Национального фонда и республиканского бюджета.
 

Согласно этим правилам, компании группы фонда и их контрагенты при получении государственной поддержки должны раскрывать банковскую тайну органам государственного аудита. Это позволит значительно повысить качество оценки эффективности использования государственных средств, проводимой по принципу "до конечного получателя", - рассказали в пресс-службе Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

 
В ведомстве отметили, что ранее аналогичные решения были также приняты холдингами АО "Зерде" и АО "НУХ "Байтерек".
 

Наряду с этим правительство работает над исполнением поручения главы государства по трансформации АО "ФНБ "Самрук-Казына" и других субъектов квазигоссектора", - отметили в комитете.

 
В пресс-службе добавили, что глава государства поддержал данную позицию Счетного комитета.
 

Moody's пересмотрит рейтинг БРК после критики Токаева

19.01.2022, 11:13 6791
Moody's пересмотрит рейтинг БРК после критики Токаева
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Банка развития Казахстана (БРК), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодняшнее рейтинговое действие отражает неопределенность в отношении вероятности внешней поддержки БРК, предоставляемой правительством Казахстана через АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" после недавнего заявления, сделанного президентом", - приводит Inbusiness.kz сообщение агентства.

 
Напомним, 11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц.
 

Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул президент. 

 
Глава государства поручил правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана. 
 

В ЕАЭС вводится механизм прослеживаемости товарооборота

18.01.2022, 13:16 24931
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Республика Казахстан в онлайн-режиме будет получать из информационных систем стран Евразийского экономического союза сведения о товарах, направляемых в страну, о поставщиках и покупателях этих товаров, и операциях по их обороту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе РК введено понятие "прослеживаемость оборота товаров". Прослеживаемость создаст условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
 
В ведомстве разъяснили, что прослеживаемость оборота товаров предусматривает организацию учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров. Процесс предполагает использование национальных систем прослеживаемости, в РК это будет существующая в КГД информационная система "Электронных счетов-фактур".
 

Целью внедрения данного механизма является создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтверждение законности оборота товаров при их перемещении в трансграничной торговле", - пояснили в КГД.

 
Администрирование будет осуществляться через контроль за операциями, связанными с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости. Он будет осуществляться путем обмена сведениями из национальных систем прослеживаемости государств-членов ЕАЭС.
 

Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам, которые будут ввезены на территорию ЕАЭС. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. В настоящее время данный перечень не утвержден", - добавили в пресс-службе.

 

В Казахстане планируют увеличить финансирование весенне-полевых работ

18.01.2022, 13:07 24436
В Казахстане планируют увеличить финансирование весенне-полевых работ
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируют увеличить финансирование весенне-полевых работ на сумму до 140 млрд тенге в рамках программы "Кен дала". Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса прорабатывается увеличение льготного кредитования фермеров из республиканского бюджета через программу "Кен дала" в объеме до 140 млрд тенге для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе ранних овощей и социально значимых продовольственных товаров. Решаются вопросы обеспечения сельхозпроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ", - сообщил Ербол Карашукеев. 

 
Глава Минсельхоза напомнил, что для стабилизации цен на социально значимые продтовары до 1 июля 2022 года действуют количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла. Кроме того, на три месяца введен запрет на экспорт картофеля и моркови, запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота - на шесть месяцев. Также вводится запрет на вывоз зернофуража.
 
Помимо этого, прорабатывается возможность поставок импортной плодоовощной продукции в период межсезонья. Для стабилизации цен на хлеб с начала текущего года вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого Продкорпорацией в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов при реализации зерна на внутренний рынок по цене ниже рыночной.
 
В ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил МСХ просчитать объемы производства и потребления сельхозпродукции и при необходимости вводить экспортные ограничения. 
 

В первую очередь мы должны обеспечить насыщение внутреннего рынка", - сказал он.


 

Пороговые цены на СЗПТ на первый квартал утверждены в Казахстане

18.01.2022, 12:54 27151
Пороговые цены на СЗПТ на первый квартал утверждены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В Казахстане утверждены пороговые цены на первый квартал текущего года для социально значимых продовольственных товаров. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня Министерством торговли и интеграции утверждена методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары. Новая методика позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции", - сказал Султанов на заседании правительства.

 
Он отметил, что со стороны акиматов будет проводиться усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки и недопущения взимания торговыми сетями вознаграждения. К этой работе будет привлечена общественность.
 

Торговые сети, завышающие надбавку, будут привлечены к административной ответственности", - заверил министр.

 
Глава ведомства также назвал меры, предпринимаемые в стране для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.
 
Во-первых, это меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.
 

По данному направлению Министерством сельского хозяйства ведется планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарам отечественного производства. В настоящий момент практически обеспечен пятимесячный запас основных видов продовольствия, что гарантирует нам недопущение дефицита на рынке. Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции будут определены балансы производства-потребления и при необходимости экспортные ограничения", - рассказал Султанов.

 
Во-вторых, меры направленные на недопущение роста цен путем усиления государственного контроля за торговыми надбавками и вознаграждениями, а также своевременного введения предельных цен.
 
В-третьих, в случае возникновения риска высокого роста цен в рамках компетенции антимонопольного органа введение государственного ценового регулирования по конкретным товарным рынкам.
 
Он также сообщил, что наряду с принятыми мерами по фиксации цен на нефтепродукты и сжиженный газ Министерством энергетики дополнительно разработаны меры по сдерживанию цен на ГСМ, электроэнергию и их транспортировку.
 
Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития принимаются меры по недопущению роста цен на уголь.
 
Агентством по защите и развитию конкуренции в случае наличия признаков сговора или злоупотребления субъектами бизнеса монопольным положением будут незамедлительно приниматься меры антимонопольного реагирования.



 

Запрет на экспорт зернофуража введен в Казахстане

18.01.2022, 12:38 27931
Запрет на экспорт зернофуража введен в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал об экспортных ограничениях для сельскохозяйственной продукции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары Министерством сельского хозяйства принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров:
 
 - количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года;
 
 
 - запрет на вывоз живого КРС и МРС сроком на шесть месяцев;
 
 - запрет на вывоз зернофуража.
 
Кроме того, как сообщил глава МСХ, прорабатывается возможность организации поставок импортной плодоовощной продукции в период межсезонья.
 
Также в целях стабилизации цен на хлеб с начала текущего года вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной.
 

В целях обеспечения физической доступности продовольственных товаров на внутреннем рынке необходимо в первую очередь своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ. По данным областей, в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн гектаров, что на 13,5 тыс. гектаров больше уровня 2021 года", - рассказал Карашукеев.

 
Он также добавил, что в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы осуществляется реализация инвестиционных проектов, в том числе по импортозависимым позициям, для увеличения объемов производства продтоваров на уровне не менее 80% (мясо птицы - 100%, колбасные изделия - 100%, сыры и творог - 100%, яблоки - 100%, рыба - 100%, сахар - 80%).

 

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