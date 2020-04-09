В Алматы запустят завод по производству стальных труб

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Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - 100 тысяч тонн стальных труб высокого качества ежегодно будет производить новый завод в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Во втором квартале 2020 года в индустриальной зоне Алатауского района Алматы планируется запуск проекта "Строительство завода по производству стальных сварных труб большого диаметра". Общая площадь строительной площадки составляет 18,3 гектара.

Строительство высокотехнологичного завода позволит на 70% обеспечить импортозамещение ввозимой в Казахстан трубной продукции", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сообщается, что данные сварные трубы предназначены для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, а также использования в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, энергетике.

Таким образом, новый завод позволит обеспечить внутренний рынок и рынок ближнего зарубежья необходимой трубной продукцией высокого качества. Кроме того, на предприятии планируется создать более 300 постоянных рабочих мест", - добавили в ведомстве.

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