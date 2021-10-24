В АО "Мангистаумунайгаз" сменился гендиректор

НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Решением совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" генеральным директором компании назначен Даулетжан Хасанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хасанов Даулетжан Кенесович родился 21 октября 1971 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт области по специальности "экономист" и Атырауский институт нефти и газа по специальности "горный инженер", сообщает пресс-служба компании.

Трудовую деятельность начал в качестве бухгалтера. В группе компаний "КазМунайГаз" работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО "Эмбамунайгаз", АО "ОзенМунайГаз", ТОО "СП "Казгермунай", АО "Каражанбасмунай". До назначения в АО "Мангистаумунайгаз" занимал должность директора департамента добычи нефти и газа АО НК "КазМунайГаз".

Нового руководителя коллективу компании представил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Жакып Марабаев. Он отметил, что за последние три года компания, несмотря на влияние внешних неблагоприятных факторов, продолжила поступательное развитие, обеспечив исполнение основных производственных показателей. Так, в прошлом году был перевыполнен план добычи, который составил 5,9 миллиона тонн нефти.

Также прежним руководством АО "Мангистаумунайгаз" была проведена большая работа по борьбе с распространением COVID-19 и по обеспечению должного уровня вакцинации среди работников компании, позволяющего сформировать коллективный иммунитет.

Вместе с тем перед новым руководством стоят не менее масштабные задачи, необходимо обеспечить дальнейшее достижение плановых показателей добычи нефти и газа, повысить эффективность компании, а также обеспечить оптимальные условия труда всем работникам АО "Мангистаумунайгаз".

Отметим, что в соответствии с положениями Соглашения акционеров АО "Мангистаумунайгаз" предусмотрено чередование права назначения руководителей высшего звена и руководителей подразделений с периодичностью раз в 3 года. Прежний генеральный директор Лю Цзиньчэн работал с ноября 2018 года.