В АО "TengriBank" сменился председатель правления

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Сменился председатель правления АО "TengriBank", передает Kazakhstan Today.

11 июня 2019 года в Нью-Дели (Республика Индия), при участии представителей крупнейшего акционера Punjab National Bank и группы казахстанских и иностранных инвесторов, единогласным решением совета директоров АО "TengriBank" внесены изменения в состав совета директоров и правления банка. Председателем правления банка назначен господин Динеш Кумар, ранее занимавший пост заместителя председателя правления и представляющий интересы Punjab National Bank - крупнейшего акционера банка", - сообщила пресс-служба акционерного общества.

В свою очередь, Ержан Блокович Шайкенов, занимавший ранее должность председателя правления банка, продолжит работу в качестве председателя совета директоров банка.

Заместителем председателя правления - членом правления банка назначен Беккали Мухтар Аскарулы, ранее занимавший должность финансового директора банка.

В пресс-службе пояснили, что изменение руководящего состава совета директоров и правления банка проводится в рамках реализации утвержденной стратегии развития банка, направленной на укрепление рыночных позиций при сохранении высокого уровня качества активов.

С ноября 2018 года по февраль 2019 года четыре иностранные компании зашли в уставный капитал акционерного общества "TengriBank". Успешное привлечение средств иностранных инвесторов в казахстанский финансовый сектор является уникальным случаем за последние 15 лет и свидетельствует о признании стратегии развития, результатов и эффективности финансового института", - отметили в банке.

Господин Динеш Кумар начал банковскую карьеру в 1986 году. Является сертифицированным членом Индийского института банкиров. В разные годы занимал руководящие посты в Punjab National Bank (Республика Индия), в том числе осуществлял руководство крупными филиалами в разных регионах Индии. С февраля 2016 года занимал должность заместителя председателя правления - члена правления АО "Tengri Bank".

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