В АПК Карагандинской области реализуется 31 инвестпроект на общую сумму 33,3 млрд тенге

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в агропромышленном комплексе Карагандинской области реализуется 31 инвестиционный проект на общую сумму 33,3 млрд тенге с созданием 1567 рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

Стабильно развивается и животноводство. Увеличивается поголовье скота и производство продукции, рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК глава региона Женис Касымбек.

В этом году собрали неплохой урожай, намолотили более миллиона тонн зерновых, две трети из которых - высококачественная пшеница. Это на 22,6% больше уровня 2019 года. Сельхозтоваропроизводители также собрали около 270 тыс. тонн картофеля и 53 тыс. тонны овощей", -отметил Женис Касымбек.

Все 126 овощекартофелехранилищ региона заполнены. Также созданы резервный и стабилизационные фонды: зерна - 36,3 тыс. тонн, картофеля - 4051 тонна и овощей - 660 тонн.

Принимаемые в агропромышленном комплексе меры позволяют оперативно реагировать на изменение цен.

В целом на сегодняшний день в области дефицита продовольственных товаров нет.

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