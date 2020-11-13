В АПК Карагандинской области реализуется 31 инвестпроект на общую сумму 33,3 млрд тенге

Стабильно развивается и животноводство. Увеличивается поголовье скота и производство продукции, рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК глава региона Женис Касымбек.
В этом году собрали неплохой урожай, намолотили более миллиона тонн зерновых, две трети из которых - высококачественная пшеница. Это на 22,6% больше уровня 2019 года. Сельхозтоваропроизводители также собрали около 270 тыс. тонн картофеля и 53 тыс. тонны овощей", -отметил Женис Касымбек.
Все 126 овощекартофелехранилищ региона заполнены. Также созданы резервный и стабилизационные фонды: зерна - 36,3 тыс. тонн, картофеля - 4051 тонна и овощей - 660 тонн.
Принимаемые в агропромышленном комплексе меры позволяют оперативно реагировать на изменение цен.
В целом на сегодняшний день в области дефицита продовольственных товаров нет.
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