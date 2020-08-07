В аппарате Совбеза обсудили вопросы обеспечения экономической безопасности и противодействие теневой экономике

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В аппарате Совета безопасности состоялось совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности с участием министра финансов Ерулана Жамаубаева и председателя комитета по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание было уделено реализации поручений главы государства по обеспечению контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией, пресечению незаконного оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также по борьбе с финансовыми пирамидами. Кроме того, рассмотрен вопрос исполнения поручения председателя Совета безопасности по организации комплексного подхода к борьбе с теневой экономикой и сокращению теневого оборота", - сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках работы по пресечению незаконного оборота лекарств и медизделий изъято более 9,6 млн медицинских масок, 65 тыс. литров антисептиков, свыше 388,2 тыс. упаковок различных лекарственных препаратов на сумму 819 млн тенге. Изъятая продукция передана в территориальные органы здравоохранения.

В рамках противодействия теневой экономике в 2,5 раза увеличилось количество выявленных преступлений по фактам выписки фиктивных счетов-фактур (с 94 за 6 месяцев 2019 года до 242 за аналогичный период текущего года). Продолжается активная работа по борьбе с организованными формами преступности в этой сфере. К примеру, в Атырауской области в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая выдала фиктивные счета-фактуры на 1,8 млрд тенге. В результате принятых мер, в том числе законодательного характера, сумма обналичивания денежных средств впервые за пять лет снизилась на 36%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другим важным направлением работы является возмещение экономического ущерба государству. В первом полугодии Комитетом финансового мониторинга было расследовано 743 уголовных дела, из которых 560 направлено в суд для рассмотрения по существу. Сумма установленного ущерба по этим уголовным делам составила 38,4 млрд тенге, из которых порядка 32 млрд тенге составляет ущерб государству. Возмещено в доход государства 21,1 млрд тенге, арестовано имущество на 9,6 млрд тенге.

Другими приоритетными направлениями являются вопросы борьбы с финансовыми пирамидами (зарегистрировано 29 уголовных дел), незаконными игорными заведениями (117 уголовных дел, ликвидировано 160 точек), а также фальшивомонетничеством (161 дело). Между тем актуальной остается работа по пресечению коррупционных проявлений в собственных рядах, которую необходимо проводить в постоянном формате", - информирует пресс-служба.

По итогам совещания помощник президента - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев отметил, что в условиях сложившейся социально-экономической обстановки в стране необходимо взять на особый контроль реализацию вышеуказанных поручений руководства страны, при этом обеспечить строгое соблюдение прав и законных интересов добросовестных предпринимателей.

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