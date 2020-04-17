В апреле для весенних полевых работ выделено 138 тыс. тонн дизтоплива

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В апреле для весенних полевых работ выделено 138 тыс. тонн дизельного топлива, передает Kazakhstan Today.





На сегодняшний день сельхозоператорами освоено 19,4% от месячного объема. Всего на проведение весенних полевых работ запланировано выделение около 390 тыс. тонн дизельного топлива, за февраль - март сельхозпроизводителям было выделено 10,3 и 103 тыс. тонн, соответственно. За этот период было освоено 5,3 и 74,2 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.





К примеру, Акмолинская область выработала за март всего 67% от плана, на 14 апреля - 7%. При этом все запланированные объемы дизельного топлива имеются в наличии и отпускаются по заявкам сельхозоператоров, определенных местными исполнительными органами.

На апрель 2020 года запланировано выделение 138 тыс. тонн дизельного топлива, однако на сегодняшний день было отгружено всего 27 тыс. тонн, то есть 19,4% от месячного объема.

Министерством энергетики были проведены консультации с основными ресурсодержателями, участвующими в поставке дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, по итогам которых рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенних полевых работ 2020 года была снижена со 194,0 тыс. тенге за тонну (161 тенге за литр) до 174,0 тыс. тенге за тонну (144 тенге за литр, включая НДС, на условиях FCA - станция отгрузки), начиная с 1 апреля текущего года.

В апреле цена с учетом доставки, хранения и маржи оператора будет составлять 165 тенге за литр (среднерозничная цена дизельного топлива на АЗС Казахстана составляет порядка 188 тенге за литр).

Для бесперебойного проведения весенних полевых работ у фермеров есть возможность закупать плановые объемы топлива по новым ценам, не останавливая посевную работу, весь запланированный объем имеется в наличии и отгружается в соответствии с заявками сельхозоператоров, определенных местными исполнительными органами. Также акиматами регионов должны контролироваться вопросы обеспечения фермеров дизельным топливом, согласно запланированным объемам. В данный момент считаем необходимым акиматам регионов совместно с региональными филиалами НПП взять на себя контроль своевременного оформления заявок на приобретение дизельного топлива для проведения весенних полевых работ, а также обеспечить эффективность локальной процедуры передачи фермерам дизельного топлива согласно запланированным объемам", - отметили в Минэнерго.





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