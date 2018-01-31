В Аршалынском районе Акмолинской области планируют создать индустриальную зону

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В Аршалынском районе Акмолинской области планируют создать индустриальную зону30.01.2018
Экономика  19:44

Кокшетау. 30 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области продолжаются выступления акимов районов, посвященные развитию сельских округов, входящих в Астанинскую агломерацию, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций с журналистами региона встретился аким Аршалынского района Азамат Тайжанов, сообщает управление внутренней политики.

В ходе брифинга А.Тайжанов проинформировал о дальнейших перспективах развития сел, динамике развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения жителей водо- и электроснабжением, ремонта и строительства дорог.

В настоящее время в районе полным ходом идет подготовка к строительству новых социальных объектов. В аулах Жибек жолы и Жалтырколь заявлены проекты на строительство двух средних школ на 300 мест каждая. В прошлом году в ауле Жибек жолы были открыты частный детский сад и мини-центр для раннего развития детей, проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории.

Также в позитивном русле решаются вопросы с водо- и электроснабжением. В 2017 году завершено строительство разводящих сетей водоснабжения протяженностью 7,6 километра на станции Разъезд 42. Подготовлен проект на строительство сетей электроснабжения в ауле Жибек жолы. В текущем году начнется разработка документации на строительство электрической подстанции в ауле Жалтырколь.

"Решаются вопросы строительства и реконструкции автомобильных дорог, в частности в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства отремонтирована подъездная дорога к аулу Жалтырколь, произведен текущий ремонт внутрипоселковых дорог. Кроме того, на территории Аршалынского района, входящего в Астанинскую агломерацию, предполагается строительство индустриальной зоны, где планируется строительство складских комплексов различных классов, овощехранилищ, производств строительного кластера. Складские комплексы будут удовлетворять потребности не только Астанинской агломерации, но и соседних регионов. Данный проект с привлечением иностранных инвесторов даст пристоличному району новые постоянные рабочие места, увеличение доходной части бюджета за счет поступления налогов, а также улучшение социально-экономического климата в районе", - заключил аким района.
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