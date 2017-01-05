В Астане сохранят на прежнем уровне тарифы на электроэнергию и сжиженный газ

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2017 года в Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ останутся без изменений сообщил сегодня в ходе пресс-конференции руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Астане Булат Танабергенов. Пресс-конференция была посвящена переходу от государственного ценового регулирования к антимонопольному.

Как отметил Танабергенов, отмена ценового регулирования на регулируемых рынках может повлечь необъективный рост цен на услуги, предоставляемые субъектами рынка, либо вызвать социальную напряженность. В связи с чем Министерством национальной экономики проведен анализ, по итогам которого подготовлен перечень рынков, предлагаемых к отнесению к общественно значимым, где отход от госрегулирования цен будет поэтапным, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время департаментом регулируются цены 12 субъектов рынка по 18 услугам. С 1 января 2017 года департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по городу Астане продолжит ценовое регулирование розничной реализации электроэнергии через АО "Астанаэнергосбыт" и розничной реализации сжиженного газа через ГРУ - ТОО "Центральное газоснабжение города Астаны". С нового года цена по данным субъектам рынка останется на уровне действующей", - сказал руководитель департамента.

Остальные субъекты переходят к антимонопольному регулированию. При этом Танабергенов отметил, что в случаях факта "резких" скачков цен, что указывает на наличие в деятельности субъектов признаков нарушений законодательства в области конкуренции, антимонопольный орган вправе применить меры реагирования, включающие высокие штрафные санкции, пишет официальный портал акимата Астаны.

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