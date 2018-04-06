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В Астане в 2018 году продолжится строительство ЛРТ и проект Большой кольцевой дороги05.04.2018
Экономика  19:28

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Астане в 2018 году продолжится строительство ЛРТ и проект Большой кольцевой дороги, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на совещании с участием главы государства аким Астаны Асет Исекешев, в прошлом году в столице было построено 12 новых и обустроено 157 существующих улиц, организовано 37 правосторонних съездов. Внедрен первый этап проекта платных парковок, пишет официальный портал акимата города.

Кроме того, "умными" светофорами системы ITS охвачены 93 перекрестка. Организованы выделенные полосы движения для общественного транспорта на 75 километрах. На 70% обновлен автобусный парк.

В результате пассажиропоток в общественном транспорте вырос на 46 млн поездок в год, или на 17%. Пропускная способность дорог увеличена на 30%, средняя скорость транспортного потока - на 20%.

"В 2018 году продолжится строительство ЛРТ и проект Большой кольцевой дороги национальной компании "КазАвтоЖол", мы завершим южную часть Малой кольцевой дороги, будет построено 32 правых съезда, установлено 200 теплых остановочных комплексов", - сказал аким.

По его словам, к 2020 году это позволит сформировать транспортный каркас города.
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