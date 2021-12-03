В Атырау для очередников приобрели 173 квартиры, но распределили лишь 13

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АТЫРАУ. 2 ДЕКАБРЯ - Счетный комитет в ходе аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области, выявил финансовые нарушения на 10,9 млрд тенге. В регионе выявлено неэффективное планирование на сумму 22,7 млрд тенге, неэффективное использование 7,8 млрд тенге, сумма возможных потерь и упущенной выгоды - 0,2 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, как сообщили в пресс-службе Счетного комитета, городским отделом строительства приобретены 173 квартиры площадью менее 60 квадратных метров общей стоимостью 1,4 млрд тенге для малообеспеченных многодетных семей. Из них 160 единиц квартир стоимостью 1,3 млрд тенге не распределены (более 21 месяца) среди очередников местного исполнительного органа.

Кроме того, Фонд социального медицинского страхования в регионе необоснованно осуществил выплаты надбавок работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19 на общую сумму 105,9 млн тенге.

По оценке Счетного комитета, реализация бюджетных инвестиционных проектов в регионе не обеспечила решение проблем очередности в детские сады, аварийных и трехсменных школ. Принимаемые меры по увеличению мест в детских садах не покрывают дефицит в 28 тыс. мест.

Недостоверное отражение Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог отчетных данных об общей протяженности и состоянии качества автодорог областного и районного значения Атырауской области представляет риск неисполнения поручения Правительства по достижению показателя хорошего и удовлетворительного состояния автодорог к 2025 году на 95%", - проинформировали в пресс-службе.

Вместе с тем несвоевременное завершение объектов строительства социальной и коммунальной инфраструктуры по 4 проектам на сумму 16,2 млрд тенге негативно отражается на качестве жизни населения.

При планировании проекта по строительству канализационных сетей в поселке Доссор и фактическом завершении на 95%, не проработаны пути решения по направлению стоков. В то же время планируемое направление канализационных стоков в сторону села Макат протяженностью 35 км экономически не оправдано и приведет к излишним затратам бюджета на сумму 3,9 млрд тенге", - сообщили в Счетном комитете

В целом в ходе аудита установлено некачественное прогнозирование бюджета области, выразившееся в перевыполнении доходной части на 5,4 млрд тенге и неосвоении средств в сумме 1,2 млрд тенге, что привело к образованию свободных остатков на конец 2019 года в сумме 6,7 млрд тенге.

По итогам аудита Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации правительству по совершенствованию законодательства. Акиму Атырауской области поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, и рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства. В органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, направлены материалы по 40 фактам нарушений.