В Атырауской области участок Сарайшык отдан искателям нефти за 43 млрд тенге

Атырау. 24 декабря. Kazakhstan Today - Завершился первый онлайн-аукцион прав на недропользование - 7 земельных участков отданы будущим недропользователям за общую сумму более 61 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что на торги выставлено 10 участков. Но аукцион был проведен по 7 - по трём другим не набралось минимального количества участников, сообщает " Ак Жайык ".

Все участки находятся на территории Атырауской области (один частично заходит в Актюбинскую).

Самая высокая цена предложена за участок Сарайшык - более 43 млрд тенге, цена взлетела в 1000 раз (стартовая - 43,3 млн тенге), далее идет участок Забурунье - более 16 млрд тенге.

В Министерстве энергетики на наш вопрос касательно участия иностранных граждан в аукционе ответили, что иностранцы с наличием ЭЦП могут участвовать в торгах, но покупают они не землю, а право на недропользование - впрочем, как и граждане РК.

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