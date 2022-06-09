В Баку казахстанские экспортеры заключили контракты на $38 млн

БАКУ. 8 ИЮНЯ - В рамках торгово-экономической миссии для казахстанских товаропроизводителей организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Республики Азербайджан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Их итогом стало подписание 8 экспортных контрактов на общую сумму более $38млн. Были заключены договоры на поставку в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома, металлопроката, лакокрасочной продукции", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

По данным министерства, в Баку успешно проходит казахстанская торгово-экономическая миссия. 23 производителя РК презентовали азербайджанским деловым кругам свои экспортные возможности.

Компании представляют пищевую, химическую и нефтехимическую сферы, фармацевтику, металлообработку и металлопрокат, машиностроение, производство строительных материалов, IT-отрасль. В числе казахстанских предприятий - участники программы экспортной акселерации", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с азербайджанской стороны участие приняли более 100 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с казахстанским бизнесом.

Генеральный директор АО "QazTrade Азамат" Аскарулы сообщил, что в текущих условиях сотрудничество двух стран выходит на новый уровень.

В последние годы в мире тенденция складывается в пользу региональной торговли. У Прикаспийского региона, в первую очередь у Азербайджана и Казахстана, есть огромный потенциал для наращивания взаимной торговли. Тем более что сейчас усиливается роль обеих стран, как транзитных территорий из Европы в Азию, и мы можем и должны углубить наше внутреннее взаимодействие не только как транзитеры, но и как экономические партнеры", - отметил Азамат Аскарулы.

Подчеркивается, что с начала текущего года через морские торговые порты на Каспии перевезено вдвое больше грузов, чем за аналогичный период 2021 года. Ожидается, что до конца текущего года объем перевозок по маршруту ТМТМ увеличится в шесть раз.

Руководитель QazTrade отметил, что на сегодняшний день более 80 казахстанских компаний являются постоянными экспортерами своей продукции в Азербайджан. При этом имеется потенциал наращивания экспорта из Казахстана по 105 товарным позициям на сумму $272 млн, включая металлургическую продукцию, пищевые товары и напитки, продукцию машиностроительной и химической отраслей.