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В Баку казахстанские экспортеры заключили контракты на $38 млн

08.06.2022, 10:45 7976
Фото: gov.kz
БАКУ. 8 ИЮНЯ - В рамках торгово-экономической миссии для казахстанских товаропроизводителей организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Республики Азербайджан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Их итогом стало подписание 8 экспортных контрактов на общую сумму более $38млн. Были заключены договоры на поставку в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома, металлопроката, лакокрасочной продукции", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. 

 
По данным министерства, в Баку успешно проходит казахстанская торгово-экономическая миссия. 23 производителя РК презентовали азербайджанским деловым кругам свои экспортные возможности. 
 

Компании представляют пищевую, химическую и нефтехимическую сферы, фармацевтику, металлообработку и металлопрокат, машиностроение, производство строительных материалов, IT-отрасль. В числе казахстанских предприятий - участники программы экспортной акселерации", - сообщили в ведомстве. 

 
Отмечается, что с азербайджанской стороны участие приняли более 100 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с казахстанским бизнесом.
 
Генеральный директор АО "QazTrade Азамат" Аскарулы сообщил, что в текущих условиях сотрудничество двух стран выходит на новый уровень. 
 

В последние годы в мире тенденция складывается в пользу региональной торговли. У Прикаспийского региона, в первую очередь у Азербайджана и Казахстана, есть огромный потенциал для наращивания взаимной торговли. Тем более что сейчас усиливается роль обеих стран, как транзитных территорий из Европы в Азию, и мы можем и должны углубить наше внутреннее взаимодействие не только как транзитеры, но и как экономические партнеры", - отметил Азамат Аскарулы.

 
Подчеркивается, что с начала текущего года через морские торговые порты на Каспии перевезено вдвое больше грузов, чем за аналогичный период 2021 года. Ожидается, что до конца текущего года объем перевозок по маршруту ТМТМ увеличится в шесть раз. 
 
Руководитель QazTrade отметил, что на сегодняшний день более 80 казахстанских компаний являются постоянными экспортерами своей продукции в Азербайджан. При этом имеется потенциал наращивания экспорта из Казахстана по 105 товарным позициям на сумму $272 млн, включая металлургическую продукцию, пищевые товары и напитки, продукцию машиностроительной и химической отраслей.
 

новости по теме

Казахстанские компании занижают стоимость импортных товаров и не доплачивают налоги на миллионы тенге - КГД

08.06.2022, 13:38 5746
Казахстанские компании занижают стоимость импортных товаров и не доплачивают налоги на миллионы тенге - КГД
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Казахстанские компании при ввозе импортных товаров занижают стоимость продукции в разы и не доплачивают налогов на миллионы тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В частности, при таможенном контроле выявлены факты значительного занижения декларантами таможенной стоимости товаров", - сообщили в комитете госдоходов РК. 

 
Так, одна из казахстанских компаний импортировала хозяйственные товары из КНР стоимостью 41,8 тысячи долларов, при этом, по сведениям, предоставленным ГТУ КНР, стоимость товара при экспорте в РК составила 171,4 тысячи долларов. 
 

Таким образом, казахстанской компанией таможенная стоимость занижена в 4 раза, или на 129,6 тысячи долларов. Сумма таможенных платежей и налогов, подлежащая взысканию, составила более 12 млн тенге", - проинформировали в комитете.

 
Другая компания, ввозившая в Казахстан ткани, при таможенной стоимости 241 тысяча долларов США заявила таможенную стоимость в 24 тысячи долларов, занизив ее в 10 раз. Сумма таможенных платежей и налогов, подлежащая взысканию, составила 22,6 млн тенге.
 

Другим ярким примером совершения нарушения таможенного законодательства является ввоз LED-телевизоров с функциями SMART TV под видом корпусов для телевизоров без внутренних микросхем. Данный факт был выявлен в ходе проведения таможенного досмотра, назначенного при сопоставлении информации, поступающей из ГТУ КНР", - добавили в ведомстве.

 
В целом с начала года центром по фактам занижения таможенной стоимости товаров дополнительно взыскано 9,4 млрд тенге.
 
В комитете подчеркнули, что занимаются решением проблемных вопросов в деятельности центра. В частности, это отсутствие автоматизации форм таможенных документов, отсутствие уплаченных декларантом таможенных платежей и налогов на момент выпуска декларации на товары, несвоевременное представление документов и сведений, на основании которых заполнена таможенная декларация, несвоевременное представление обеспечения по исполнению обязанности по уплате таможенных платежей и налогов.
 

Экспорт пшеницы из Казахстана увеличился на 64%

08.06.2022, 11:25 7371
Экспорт пшеницы из Казахстана увеличился на 64%
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - По итогам первого квартала текущего года из Казахстана отправили на экспорт 2 млн тонн пшеницы и меслина на 592,3 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Рост в натуральном выражении составил 64%, в денежном - сразу 2,1 раза", - информирует energyprom.kz

 
По данным аналитиков, большая часть поставок пришлась на страны СНГ: 1,3 млн тонн продукции - на 43,9% больше, чем годом ранее. Здесь лидируют Узбекистан (874,1 тысячи тонн), Таджикистан (175,8 тысячи тонн) и Туркменистан (149,5 тысячи тонн). 
 

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправлено 744,7 тысячи тонн пшеницы - в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Среди них лидером по объемам импорта из РК стал Иран: 358,4 тысячи тонн, годовой рост - в 3,9 раза. В топ-3 стран также вошли Афганистан (227,4 тысячи тонн) и Италия (110,1 тысячи тонн)", - отметили эксперты. 


energyprom.kz

По итогам марта 2022 года цены экспортных поставок пшеницы выросли на 9,2% за месяц, на 12,1% с начала года и на 32,1% за год. В том числе в месячной динамике цены для стран СНГ увеличились на 7,9%, для остальных стран - на 11,8%; в годовой динамике цены для стран СНГ выросли на 34,7%, для остальных - на 23,7%. 

 
Подчеркивается, что в апреле текущего года средняя стоимость пшеницы от производителей составила 123,7 тысячи тенге за тонну. В том числе тонна твердой пшеницы стоила 188,4 тысячи тенге, прочей - 121,7 тысячи тенге. 
 

В региональном разрезе самая высокая цена на пшеницу была зафиксирована в Костанайской области: 132,1 тысячи тенге за тонну. Следом идут Акмолинская (130,7 тысячи тенге) и Северо-Казахстанская (118,6 тысячи тенге) области", - сообщили аналитики.

 
По данным экспертов, в 2021 году валовой сбор озимой и яровой пшеницы в стране составил 11,8 млн тонн - на 17,1% меньше, чем годом ранее. 
 

В региональном разрезе больше всего пшеницы традиционно собрали в Акмолинской области: 3,4 млн тонн, минус 18,7% за год. В тройке лидеров также оказались Северо-Казахстанская (2,8 млн тонн, минус 15,1% за год) и Костанайская (2,6 млн тонн, минус 25,1%) области", - отметили они. 

 
Урожайность в 2021 году составила 9,3 центнера с гектара. Самые высокие показатели наблюдались в Восточно-Казахстанской (15,9 центнера с гектара), Алматинской (15,7 центнера с гектара) и Павлодарской (11,8 центнера с гектара) областях. В лидирующих по сбору пшеницы регионах урожайность оказалась ниже: в Акмолинской - 8,7 центнера с гектара, в Северо-Казахстанской - 11,5 центнера с гектара, в Костанайской - 7,2 центнера с гектара. 
 

В этом году, по предварительным прогнозам Зернового союза, урожай будет средним: 12,5 - 13 млн тонн пшеницы. Для Казахстана это стандартный уровень, позволяющий экспортировать почти половину без ущерба для себя", - добавили аналитики. 

 
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов заверил, что даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность.
 

КГД: практически каждый грузовой автомобиль везет из Кыргызстана незаявленный товар

07.06.2022, 12:22 17876
КГД: практически каждый грузовой автомобиль везет из Кыргызстана незаявленный товар
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 7 ИЮНЯ - Представители Евразийской экономической комиссии посетили казахстанско-кыргызскую границу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи казахстанская сторона непосредственно на автомобильных пунктах пропуска "Кордай" и "Карасу" ознакомила участников с бизнес-процессами по мониторингу перемещения товаров, продемонстрировала принцип работы применяемых информационных систем, а также контроля посредством инспекционно-досмотровых комплексов.
 
Участники встречи отметили, что время прохождения одного грузового автотранспортного средства на казахстанском участке границы занимает в среднем не более 20 минут и не приводит к скоплению автотранспортных средств.
 

Также казахстанская сторона наглядно продемонстрировала процесс проведения тематических налоговых проверок на территории Республики Казахстан, в ходе которых практически в каждом грузовом автотранспортном средстве выявлены незаявленные товары, в том числе и брендовые", - отметили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

 
В свою очередь участники встречи удостоверились, что проверки проводятся в строгом соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
 
В ходе рабочей встречи казахстанской стороной представлена презентация по проводимым мерам контроля, фактам нарушений и исполнению достигнутых договоренностей с Кыргызской Республикой.
 
По итогам рабочей встречи стороны отметили плодотворную работу участников встречи и выразили надежду на дальнейшее совместное успешное сотрудничество.

Напомним, более тысячи единиц спортивной одежды известных брендов пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана.
 

Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане

07.06.2022, 12:05 18521
Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках Национальный банк Республики Казахстан прогнозирует наибольший рост цен на продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка 6 июня 2022 года принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14%. По словам председателя НБК Пирматова, данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда.
 

Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. По итогам текущего года Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия", - сказал он. 

 
Как отметил Пирматов, прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза.
 

Риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на рост цен на регулируемые услуги", - подчеркнул председатель Нацбанка.

 
Согласно представленным НБК прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики всех основных отраслей. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики, пояснили в Нацбанке.
 
Пирматов подчеркнул, что, учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, регулятор считает, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

У трети казахстанцев денег хватает только на еду и одежду.
 

В Казахстане работникам цифровых платформ предоставят соцгарантии

07.06.2022, 11:38 19246
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Казахстане до 500 тысяч человек заняты на различного рода онлайн-платформах, но они не имеют социальной защиты. Об этом на заседании правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По экспертным данным, в Казахстане платформенная занятость достигает до 500 тысяч человек. То есть люди заняты посредством различного рода онлайн-платформ, таких как Яндекс, Убер, Вольт и Глово. Несомненно, такой режим очень удобен для населения. Однако его главный недостаток - отсутствие социальной защиты занятых. Иными словами, если такое лицо станет безработным или перестанет работать в связи с беременностью и родами, оно не сможет получать необходимые социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования", - сказала Дуйсенова.

 
Учитывая ситуацию, Минтруда разработан пилотный проект привлечения граждан, занятых на онлайн-площадках, в систему социальной защиты.
 
По словам Дуйсеновой, признание платформенной занятости позволит защитить трудовые и социальные права граждан при сохранении благоприятного режима.
 
В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов поддержал проект и добавил, что предложенные в нем меры не должны обременять пользователей бюрократией и дополнительной нагрузкой.
 
Он поручил внести предложения по совершенствованию законодательства в части предоставления социальных гарантий работникам цифровых платформ, сообщает пресс-служба правительства.
 
В своем выступлении Дуйсенова также рассказала, что на национальный рынок труда повлияли демографические изменения и волатильность мировой экономики. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы.
 

Сегодня подрастает поколение, родившееся после 2000-х годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тысяч молодежи. Следовательно, меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение Z", - сказала глава Минтруда.

 

Посевная затянулась в двух областях Казахстана

07.06.2022, 10:40 20341
Посевная затянулась в двух областях Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал, почему в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях затянулась посевная кампания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областях (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение планируется до конца текущей недели", - сказал глава Минсельхоза на заседании правительства во вторник.

 
В целом, по данным главы МСХ, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн гектаров, или 100,2% от намеченного плана (план 19 835,3 тысячи гектаров), картофель - на 189,6 тысячи гектарах (99,4%, план 190,7 тысячи гектаров), овоще-бахчевые - на 269,2 тысячи гектарах (97,4%, план 276,5 тысячи гектаров), многолетние травы - на 429,6 тысячи гектарах (99,7%, план 430,7 тысячи гектаров).
 
Также Карашукеев проинформировал о завершении посева масличных культур на площади 3,1 млн гектаров (при плане 3094 тысячи гектаров), сахарной свеклы – 12,3 тысячи гектаров (при плане 11,1 тысячи гектаров), хлопчатника – 121,1 тысячи гектаров (при плане 114,7 тысячи гектаров).
 

Общая посевная площадь составила 23,1 млн гектаров, что на 105 тысяч гектаров больше показателя 2021 года. В соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур площади зерновых сокращены на 285,5 тысячи гектаров", - уточнил министр.

 
Он также добавил, что наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные (на 24,9 тысячи гектаров), картофель (на 2,4 тысячи гектаров), овощи (на 1,7 тысячи гектаров) и кормовые культуры (на 448,1 тысячи гектаров).

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению сельскохозяйственной отрасли.

Так, в целях поддержки общая сумма бюджетного кредитования доведена до 140 млрд тенге, в два раза, до 80 млрд тенге, увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции. В целом на финансирование сферы АПК при уточнении бюджета было дополнительно выделено 298 млрд тенге, информирует пресс-служба правительства.

Кроме того, в необходимом объеме обеспечена поставка дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%, снижены цены на минеральные удобрения отечественных производителей.

Таким образом, в текущем году усилены меры господдержки агропромышленного комплекса, отметил Смаилов.

По словам главы правительства, несмотря на засушливый прошлый год, отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности.

«Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном», - сказал глава кабмина. 

Согласно мартовскому бюллетеню ООН в текущем году урожай пшеницы в Казахстане превысит среднегодовые показатели. 

Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность", - добавил премьер.


В Казахстане сокращают площадь посева риса.
 

Скляр заявил об отсутствии дефицита ГСМ на рынке Казахстана

07.06.2022, 10:04 21176
Скляр заявил об отсутствии дефицита ГСМ на рынке Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 30 мая совокупный остаток дизельного топлива на 2 нефтебазах и НПЗ составляет 377,79 тысячи тонн, что достаточно для покрытия 25 суточной потребности страны, проинформировал первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем ответе на депутатский запрос Скляр сообщил, что согласно индикативным балансам поставка импорта из Российской Федерации на 2022 год предусмотрена в следующих объемах: бензина - до 5 тысяч тонн, дизтоплива - 520 тысяч тонн, авиакеросина - 300 тысяч тонн. 
 
При этом вице-премьер уточнил, что за 4 месяца текущего года объем импорта составил: дизтоплива - 66 тысяч тонн, авиакеросина - 31 тысяча тонн. 
 

Таким образом, дефицита ГСМ, в том числе дизельного топлива, не наблюдается", - заверил он.

 
Он также отметил, что в целях сохранения баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется работа по пролонгации до конца 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов с территории РК. Также для исключения фактов ограниченной реализации ГСМ ведется постоянный прогноз и анализ влияния цен, спроса и предложений на внутреннем рынке республики. 
 
Скляр рассказал, что на сегодня все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Кроме того, принят комплекс мер по реформированию системы производства и распределения ГСМ, который предусматривает мероприятия в том числе по устранению непродуктивных посредников и пересмотру схемы поставки нефти для переработки на НПЗ. 
 

Таким образом, правительством принимаются все необходимые меры по недопущению необоснованного резкого роста оптовых и розничных цен на ГСМ", - заключил первый вице-премьер.

 
Напомним, в конце лета 2021 года в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. Также было принято решение об импорте порядка 100 тысяч тонн дизтоплива из России. 

Аналитики заявили, что на рынке Казахстана возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости и в итоге к росту цен.
 

Впервые с момента создания авиакомпания Qazaq Air достигла самоокупаемости

06.06.2022, 21:23 22576
Впервые с момента создания авиакомпания Qazaq Air достигла самоокупаемости
Фото: flyqazaq.com
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Седьмой год подряд авиакомпания Qazaq Air демонстрирует рекордный рост собственного пассажиропотока, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2021 году авиакомпания перевезла 570 тысяч человек, что на 32% больше 2020 года. Маршрутная сеть авиакомпании включает 35 направлений, сообщает пресс-служба компании.
 
Доход авиакомпании за отчетный период вырос на 67% по сравнению с 2020 годом и составил 12,7 млрд тенге. Согласно утвержденной аудированной финансовой отчетности за 2021 год показатель EBITDA достиг 472 млн тенге, что подтверждает самостоятельное покрытие авиакомпанией всех денежных расходов за счет получаемой выручки. 
 
Таким образом, в 2021 году завершен трехлетний цикл бизнес-трансформации авиакомпании Qazaq Air по выводу на самоокупаемость. Ключевые реализованные проекты - сертификация собственной базы по техническому обслуживанию и перерегистрация флота в Казахстане, а также запуск новой маршрутной сети с хабом в Нур-Султане с обслуживанием социально значимых субсидируемых и пригранично-международных авиамаршрутов.
 
В 2021 году авиакомпания Qazaq Air в очередной раз успешно подтвердила соответствие международному стандарту производственной безопасности IOSA и является официальным членом ИАТА.
 

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