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В Балхаше появилась каналопромывочная машина

21.08.2020, 13:10 163
В Балхаше появилась каналопромывочная машина
Караганда. 21 августа. Kazakhstan Today - В Балхаше появилась каналопромывочная машина, сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Машину для промывки канализационных колодцев приобрело коммунальное предприятие "Балхаш Су". Новое оборудование под высоким давлением воды устраняет затор и очищает проём от грязи. Специалисты пока учатся работать с техникой.
 
Конструкция спецустановки проста. На борту смонтирован 60-метровый шланг, на его кончике - насадка, передние форсунки подают воду под давлением 160 атмосфер и пробивают затор, задние форсунки попутно очищают колодец от грязи, ила и жира.
 
Пересечение улиц Алимжанова - Островского - один из самых проблемных участков для коммунальщиков. Здесь часто случаются аварии. Первое испытание новой техники прошло именно здесь: канализационными стоками топило улицу. Установка и специалисты справились с задачей, устранив аварию.
 
В Балхаше около 1,5 тысяч канализационных и дренажных колодцев. В день как минимум 10 из них забиваются мусором и происходит перелив.
 

Причиной подпоров, переливов очень часто является сброс в канализационные системы различных предметов: тряпок, мусора, бумаги и другого. В кратчайшие сроки мы введём в ежедневную эксплуатацию новую технику", - рассказал Николай Тян, директор КГП "Балхаш Су".

 

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