В декабре годовая инфляция ускорилась только в Нур-Султане

По информации представителя Нацбанка, в декабре прошлого года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в ноябре - 8,7%). При этом наибольшее замедление зафиксировано в Туркестанской (с 9,0% в ноябре до 8,3% в декабре) и Жамбылской областях (с 8,8 до 8,1%).
Замедлился рост цен на продовольственные товары, составив 9,9% (в ноябре - 10,9%). Максимальный рост сложился в Мангистауской области (11,8%).
Непродовольственные товары продолжают дорожать (с 8,3 до 8,5%). Наибольшие показатели отмечаются в Акмолинской (9,8%), а также Актюбинской и Карагандинской (по 9,6% соответственно) областях, наименьший - в Мангистауской области (7,7%).
Цены на платные услуги в декабре выросли на 6,5% (в ноябре - 6,4%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (8,0%), значительно ниже - в Актюбинской (5,3%).
Месячная инфляция в стране вышла на отметку ниже среднемесячного значения за последние пять лет и составила 0,6% (за 2016-2020 годы - 0,8%). Выше своей исторической нормы цены в декабре 2021 года выросли только в Нур-Султане (0,9%) и Актюбинской области (0,8%). В Акмолинской области цены не изменились, а в остальных регионах месячные темпы роста цен сложились ниже своей исторической нормы", - рассказал Осипов.