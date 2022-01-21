В декабре годовая инфляция ускорилась только в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В разрезе регионов годовая инфляция в декабре замедлилась в шестнадцати регионах, ускорившись только в Нур-Султане (с 8,6 до 8,8%). Об этом рассказал начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан Игорь Осипов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации представителя Нацбанка, в декабре прошлого года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в ноябре - 8,7%). При этом наибольшее замедление зафиксировано в Туркестанской (с 9,0% в ноябре до 8,3% в декабре) и Жамбылской областях (с 8,8 до 8,1%).

Замедлился рост цен на продовольственные товары, составив 9,9% (в ноябре - 10,9%). Максимальный рост сложился в Мангистауской области (11,8%).

Непродовольственные товары продолжают дорожать (с 8,3 до 8,5%). Наибольшие показатели отмечаются в Акмолинской (9,8%), а также Актюбинской и Карагандинской (по 9,6% соответственно) областях, наименьший - в Мангистауской области (7,7%).

Цены на платные услуги в декабре выросли на 6,5% (в ноябре - 6,4%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (8,0%), значительно ниже - в Актюбинской (5,3%).