В декабре казахстанцы потратили в магазинах и на базарах 1,4 трлн тенге

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - За богатый праздниками декабрь 2019 года казахстанцы потратили в магазинах и на базарах 1,4 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.





В последний месяц ушедшего года казахстанцы потратили в магазинах и на базарах страны 1,39 трлн тенге, против 956,6 млрд тенге в ноябре 2019 и 1,22 трлн в декабре 2018 года (+13,8%), сообщает ranking.kz.

Реальный рост объёмов ритейла составил сразу 44,8% к ноябрю 2019 и 7,3% к декабрю 2018 года.

Наибольший объём официально проведённой по кассе розничной торговли традиционно пришёлся на обе столицы: 451,5 млрд тенге - на Алматы (против 375,2 млрд тенге годом ранее), 166,2 млрд тенге - на Нур-Султан (против 143,2 млрд тенге).

В топ-5 регионов по показателям ритейла также вошли Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Актюбинская и Алматинская области. Самые слабые показатели - в густонаселённой Туркестанской области.

По итогам 12 месяцев прошедшего года официальный уровень инфляции к аналогичному периоду 2018 года составил 5,3%. Для сравнения: годовая инфляция в 2018 году достигала 6%, в 2017 - 7,4%, в кризисном 2016 - 14,6%.

Рост цен на платные услуги в январе - декабре 2019 года в сравнении с предыдущим годом составил лишь 1,2%, на непродовольственные товары - 5,7%. Основной скачок цен наблюдался в сегменте продовольствия - сразу на 8,2%.

Специалисты отмечают, согласно обзору инфляции Национального банка РК, в ноябре 2019 года, по данным опроса казахстанцев, 54,7% респондентов ожидали сохранения существующего темпа роста цен либо его замедления в течение следующих 12 месяцев (против 56,4% в октябре).

Значение воспринимаемой инфляции, которая формируется из субъективной корзины товаров каждого потребителя, сохраняется на высоком уровне (в ноябре 2019 года - 17%). В качестве воспринимаемой инфляции используется медианное значение результатов по вопросу "На сколько именно, по вашему мнению, выросли цены на товары и услуги за прошедшие 12 месяцев?".

Негативное влияние на восприятие инфляции населением продолжает оказывать рост цен на продовольственные товары, считают аналитики Нацбанка. Так, по сравнению с оценками год назад, повысилась доля опрошенных, которые заметили быстрый рост цен на продовольственные товары, в два раза снизилась доля респондентов, выбравших платные услуги.

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