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В договор о ЕАЭС будут внесены изменения

25.05.2021 7993
МОСКВА. 25 МАЯ - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 25 мая одобрила проект "II Большого Протокола", включающий изменения в договор о Евразийском экономическом союзе. Теперь документ будет направлен на внутригосударственное согласование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проект "II Большого Протокола" включает более 130 поправок. Они нацелены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в Договоре терминологии, наделение комиссии рядом полномочий и реализацию мероприятий Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - отметил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

 
Так, например, во "II Большой Протокол" включены изменения в статью 97 Договора о ЕАЭС "Трудовая деятельность трудящихся государств - членов". В частности, предлагается исключить действующие ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве Союза. Сейчас они должны пройти установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании. Также в числе предлагаемых изменений - возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства. 
 
Кроме того, документом предлагается наделить комиссию полномочиями в части стандартизации, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
 

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