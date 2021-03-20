В Душанбе прошло XVI заседание казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству

ДУШАНБЕ. 19 МАРТА - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр возглавил казахстанскую делегацию для участия в XVI заседании Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, национальных компаний, а также приглашенные представители соответствующих организаций обеих сторон, сообщила пресс-служба правительства

В рамках визита Роман Скляр встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, где рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и строительной сферах.

Темы взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики и водных ресурсов, транспорта и гражданской авиации нашли отражение на встрече Романа Скляра и сопредседателя комиссии - первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида.

Также рассмотрен ход реализации решений XV заседания комиссии, проведенного в апреле 2019 года в Нур-Султане.

По ключевым направлениям казахстанско-таджикистанского взаимодействия на заседании комиссии выступили министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

Участники встречи отметили продуктивность совместных усилий по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и реализации совместных взаимовыгодных проектов. По итогам заседания подписан протокол о реализации достигнутых соглашений.

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